Stellantis lanza un ecosistema de servicios y de gestión de carga para vehículos eléctricos

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha lanzado un ecosistema de servicios de gestión de carga y energía para vehículos eléctricos (VE) llamado Free2move Charge, que será gestionado por su nueva unidad de negocio Charging & Energy Business Unit.

Este ecosistema de servicios estará construido sobre tres pilares. El primero es el 'Free2move Charge Home', que ofrece a los clientes particulares ayuda con la instalación del equipo, financiación y garantía de la carga doméstica y servicios energéticos.

Las opciones pueden ir desde los cables carga de corriente alterna y las cajas de pared actuales hasta 'vehicle-2-home', 'vehicle-2-grid' y sistemas completos de gestión de la energía con funciones como soluciones inalámbricas y carga robotizada inductiva que se encuentra en desarrollo.

El segundo es el 'Free2move Charge Business, que aborda todos los obstáculos como una plataforma integral con un conjunto completo de servicios de carga y energía: asistencia inicial, estimación de costes de funcionamiento, dimensionamiento adecuado de la infraestructura de carga, instalación, mantenimiento y acceso público a la carga mientraS el cliente se desplaza.

El tercero es 'Free2move Charge GO', el cual garantiza un acceso sin fisuras a la mayor red posible de puntos de recarga públicos a través de socios en las regiones de Norteamérica, Europa y otras que se anunciarán próximamente. También lanzará progresivamente funciones como 'Plug and Charge' (conecta y carga), reservas, programas de fidelización, suscripciones, paquetes de prepago, facturación única e incluso entrega de una carga en un lugar solicitado.

'MAKING IT EASY TO ALWAYS BE CHARGED'

El grupo automovilístico busca con este lanzamiento facilitar la carga de los vehículos eléctricos para sus clientes, ya sea en casa, en sus negocios, o en los desplazamientos, con el concepto 'Making it easy to Always Be Charged' ("Haciendo que sea fácil estar siempre cargado") o la 'Promesa e-ABC'.

Esto significa, según explica la empresa automotriz, que sea más fácil estar siempre cargado "comprendiendo las necesidades de los usuarios y optimizando la gestión general de la energía para mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el acceso, reduciendo el coste total de propiedad y maximizando los beneficios medioambientales".

Para esto, el servicio cuenta con e-Genius, una herramienta que permite a los clientes crear un paquete personalizado que podrán cambiar y adaptar en cualquier momento durante la experiencia de propiedad, permitiendo que evolucione y se ajuste siempre a sus necesidades. Stellantis indica que esta asistencia estará disponible primero en Europa.

Free2move Charge también aprovechará la potencia de la nube 'Stellantis Energy Cloud' para así integrarse con las aplicaciones móviles de los vehículos y la plataforma 'STLA SmartCockpit', que se lanzará en 2024 para ofrecer a los clientes rutas rápidas e inteligentes y recomendaciones de carga basadas en su uso y necesidades reales.