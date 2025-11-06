Suzuki gana 1.090 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 11,3% menos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Suzuki ha obtenido un beneficio neto de 192.788 millones de yenes (1.090 millones de euros) en su primer semestre fiscal de 2025 (de abril a septiembre de este año, ambos incluidos), lo que supone una caída del 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía este jueves.

Las ventas de los seis primeros meses de su año fiscal se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero incremento del 0,3%, hasta lograr una cifra de negocio de 2,86 billones de yenes (16.176 millones de euros).

De su lado, el beneficio operativo se situó en 276.479 millones de yenes (1.563 millones de euros), lo que equivale a un retroceso del 17,5% en términos interanuales.

Esta cifra se ha visto respaldada por un sólido desempeño de Suzuki en el sector automovilístico japonés, pero afectada por cambios en las condiciones del mercado, el aumento de los precios de las materias primas y una disminución de las ventas de unidades de automóviles en India y Europa.

En este contexto, la compañía ha decidido mantener las previsiones de resultados que divulgó el pasado 12 de mayo para el conjunto del ejercicio fiscal de 2025.

"Si bien nuestro entorno empresarial sigue siendo difícil e incierto, invertiremos activamente en capital humano, I+D e inversión de capital para mejorar nuestra competitividad, con el fin de llevar a cabo el plan de gestión a medio plazo y fortalecer nuestra base de ingresos", ha explicado.