Symbioz Full Hybrid E-Tech 160: un híbrido familiar hecho en España, disponible desde 31.250 euros

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Renault Symbioz nació en la fábrica de Valladolid en 2024 y actualmente bajo sus motorizaciones híbridas de 145 y 160 CV de potencia es el cuarto modelo más vendido de la marca en España con 5.531 entregas a nuevos clientes hasta el mes de septiembre (6.358 desde su llegada en junio de 2024 a España).

Este verano, este modelo se renovó con la llegada del motor Full Hybrid E-Tech de 160 CV con herencia de la Fórmula 1 al utilizar la energía cinética del motor y de la frenada para alimentar la batería eléctrica.

Symbioz equipa dos motores eléctricos: un motor eléctrico de 36 kW (50 CV) con un par de 205 Nm, capaz de impulsar las ruedas y cargar la batería durante el frenado y la desaceleración, y un motor de arranque de 15 kW (20 CV) para los cambios de marcha.

Ambos motores se alimentan de una nueva batería de 1,4 kWh (funciona a 280 V) refrigerada por el sistema de aire acondicionado, que hace que el coche siempre arranque en modo eléctrico. El motor térmico está formado por cuatro cilindros de 1,8 litros que producen 109 CV de potencia, con un par motor de 172 Nm.

La llegada del nuevo motor híbrido junto al motor térmico ofrecen una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y un consumo de gasolina medio de 5 l/100 km con una conducción neutra. Sus emisiones de CO2 son 98 g/km WLTP y ofrece una autonomía de hasta 950 km.

EXTERIOR DEPORTIVO Y UN INTERIOR PENSADO EN EL CONDUCTOR

Symbioz se incrustra por dimensiones entre el Captur y el Austral con una longitud de 4,41 metros, 1,79 m de ancho, 1,57 m de alto y una distancia entre ejes de 2,64 m.

Este SUV compacto presenta unas proporciones algo más 'musculadas' siguiendo la nueva línea de diseño de los últimos meses en Renault. Su frontal con una parrilla minimalista que continúa su diseño en el frontal del capó, sus dobles faros escondidos con formas romboides y su techo panorámico con terminación en 'spoiler', dan un toque deportivo a este SUV.

La trasera se equilibra con unas terminaciones similares a sus 'hermanos' Captur y Austral. Además, presenta un espacio considerable entre la banqueta trasera --deslizable hasta en 16 cm hacia delante-- y delantera, que junto a su maletero de 492 litros, ampliables hasta 1.582 litros, lo convierten en un modelo también familiar.

La caja de cambios combina dos marchas para el motor eléctrico principal y cuatro marchas para el motor de combustión e incluye tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, que pueden activarse por medio del volante o la pantalla de infoentretenimiento vertical de 10,4 pulgadas.

Junto a esta pantalla, también existe un panel de instrumentos digital en el salpicadero que mide 10 pulgadas y que tiene como novedad la inclusión de GPS entre sus opciones de pantalla para no desviar la mirada a la pantalla central, así como distintas escenas posibles en función de las características que quiera visualizar el usuario.

Symbioz dispone de serie el sistema multimedia openR link con Google integrado, con la posibilidad de utilizar más de 100 aplicaciones integradas de información o entretenimiento, con Android Auto y Car Play entre las más destacadas.

CUATRO ACABADOS Y PRECIOS DESDE 31.250 EUROS

Renault comercializa en España ya cuatro versiones del Symbioz con el nuevo motor Full Hybrid E-Tech de 160 CV. Este C-SUV se enmarca en precio también, entre el Captur y el Austral, con un precio de partida desde 31.250 euros en su serie de base 'Evolution'.

Este acabado base parte de 31.250 euros al contado (sin descuentos de la marca) en el mercado nacional. Por su parte, la terminación 'Techno' está disponible a partir de 33.750 euros. El segundo mejor acabado, 'Espirit Alpine', parte de un precio de 35.250 euros, mientras el 'Iconic', su tope de gama tiene un coste desde 36.750 euros.

Por cada versión, Renault ofrece descuentos que oscilan entre 1.231 y 1.451 euros.

Por último, el Symbioz está disponible hasta en seis opciones de color desde el azul rayo, blanco nacarado, gris zino, gris casiopea, negro brillante y el rojo deseo que es el acabado más 'top', con un brillo nocturno que llama especialmente la atención.