T&E, Ecodes y Fundación Renovables aplauden el Plan España Auto 2030, aunque ven "carencias claves"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura del acto de presentación del Plan España Auto 2030 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

T&E, Ecodes y Fundación Renovables han acogido con satisfacción la publicación del Plan España Auto 2030, la nueva hoja de ruta del sector de la automoción, aunque lamentan no haber sido involucradas oficialmente en el proceso y ven "carencias claves".

En un comunicado, las tres organizaciones han trasladado su confianza en el paso que supone la presentación de este Plan España Auto 2030 para liderar la transición hacia una movilidad sostenible y conectada.

"El plan es un avance positivo para reducir emisiones y fortalecer el sector a nivel nacional, destacando su apuesta por incentivos, inversión industrial y desarrollo tecnológico" han destacado las organizaciones.

No obstante, han evidenciado "carencias clave" y han enfatizado que una transición exitosa, en un contexto de descarbonización y cambios tecnológicos, requiere la participación de las organizaciones ambientales para garantizar un enfoque holístico y la aceptación social.

El plan, que contempla 25 medidas, refleja "la importancia de la electrificación del sector automovilístico como vía esencial para avanzar en su descarbonización, mantener el empleo y mejorar la resiliencia de España y Europa en factores críticos".

En este sentido, han manifestado la necesidad de que el Plan España Auto 2030 no se quede en papel mojado y que se siga trabajando en su implementación. En este sentido, reclaman su incorporación en el Comité de Ejecución del Plan España Auto 2030, la concreción del modelo de gobernanza y el establecimiento de mecanismos de seguimiento.

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA DE BATERÍAS

Uno de los ámbitos a destacar es la decisión estratégica de potenciar la inversión y desarrollo en la industria de las baterías, incluyendo la minería y las materias primas críticas. En los próximos años, una fuente clave de materiales reciclados para baterías, como cobalto, litio, manganeso y níquel, provendrá de los vehículos eléctricos en circulación y de las (giga)factorías de baterías.

En este sentido, las asociaciones ambientalistas han reclamado que sea un modelo industrial responsable con el medio ambiente, el territorio y socialmente justo. Además, consideran que, para que este potencial se materialice, será esencial implementar políticas robustas que fomenten el reciclaje y la economía circular en el sector de la automoción y la energía.

Asimismo, han tildado como fundamental que se haya propuesto la creación de un sistema de ayudas directas, Plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros y que será gestionado por el gobierno central y no por las CCAAs, algo que se había solicitado desde las organizaciones ambientales y Anfac en 2024.

Sobre esto, han pedido que estas ayudas impulsadas con dinero público se centren en vehículos 100% eléctricos, contribuyendo así a su compra, producción nacional y penetración en el mercado español con los consiguientes "impactos positivos" en el mercado de segunda mano y, con ello, en la reducción de su precio.

En esta línea, han lamentado que la reforma del sistema de etiquetas ambientales de vehículos no se incluya entre las medidas de este Plan.