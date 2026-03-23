Toyota entrega las primeras unidades del nuevo Toyota C-HR+ en España, su segundo modelo 100% eléctrico

Toyota C-HR+ Electric - ALESSIO BARBANTI

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha comenzado a recibir las primeras unidades en España del nuevo C-HR+, su segundo modelo 100% eléctrico de batería, cuyas entregas ya se están comenzando a dar entre los clientes de la marca durante este mes de marzo.

El nuevo modelo está disponible en España desde 35.375 euros en su versión Advance. Con la puesta en marcha del Programa Auto+, impulsado por el Ministerio de Industria del Gobierno de España, puede beneficiarse de ayudas de hasta 3.375 euros.

Toyota España amplía esta ayuda con una aportación económica de otros 1.125 euros adicionales (incluidos en el precio de 35.375 euros) para completar el 100% de la ayuda total del Programa Auto+.

De su lado, la versión Toyota C-HR+ Electric 350 AWD-i Spirit, con tracción total, parte con un precio desde 42.425 euros y puede acogerse a ayudas de hasta 2.925 euros con el Programa Auto+ y de 1.575 euros (incluidos en el precio de 42.425 euros) por parte de Toyota España.

"Con esta llegada, la marca amplía su oferta de vehículos cero emisiones en el mercado español y refuerza su ofensiva eléctrica dentro de una estrategia que apuesta por ofrecer distintas soluciones tecnológicas para avanzar hacia la neutralidad en carbono", ha afirmado Toyota.