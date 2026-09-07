Toyota y Scania probarán la pila de combustible de hidrógeno en camiones pesados

Toyota y Scania probarán la pila de combustible de hidrógeno en 40 camiones pesados - TOYOTA/SCANIA

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota y Scania han anunciado una colaboración para probar sistemas de pila de combustible de hidrógeno en el transporte pesado, una iniciativa que permitirá evaluar el comportamiento de esta tecnología en operaciones logísticas reales y en condiciones exigentes de utilización.

Los primeros camiones eléctricos de pila de combustible de hidrógeno de Scania comenzarán a circular durante el primer trimestre de 2027.

En el marco del programa 'Pilot Partner de Scania', Toyota suministrará sistemas de pila de combustible para equiparlos a 40 vehículos pesados del fabricante sueco. El objetivo será recopilar información procedente de operaciones reales para analizar el potencial de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en determinadas aplicaciones de transporte de gran tonelaje, prestando especial atención a aspectos como el rendimiento técnico, la eficiencia operativa y el coste total de mantenimiento.

Los 40 vehículos estarán equipados con la tercera generación del sistema de pila de combustible de Toyota, que desarrolla una potencia de 300 kW y presenta un diseño compacto, características que, según ambas compañías, lo hacen adecuado para aplicaciones de transporte pesado y otras situaciones de movilidad.

EL HIDRÓGENO, UNA ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE PESADO

Toyota lleva años estudiando la viabilidad de implantar las pilas de comtustible de hidrógeno como via sostenible para el transporte pesado, al cual todavía no existe un escenario futuro asegurado lejos de la combustión, en un momento donde el sector de los turismos y vehículos comerciales ligeros sí presentan una alternativa eléctrica.

"Creemos que el hidrógeno es la solución idónea para aplicaciones exigentes de gran tonelaje, en las que la autonomía, una elevada tasa de utilización y la eficiencia operativa son esenciales", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Hiroki Nakajima.

Nakajima ha asegurado que la incorporación de la tercera generación del sistema de pila de combustible de Toyota a las operaciones logísticas de los clientes de Scania supone "un importante paso adelante" para aumentar el papel de la movilidad basada en hidrógeno en el transporte pesado europeo.

Por su parte, la directora de tecnología de Scania, Sara Forsberg, ha valorado la alianza como una oportunidad para comprobar el comportamiento de la tecnología de pila de combustible en "situaciones reales y exigentes de transporte".

"Esta colaboración nos ofrecerá información muy valiosa sobre las oportunidades y los retos asociados a la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en el transporte de gran tonelaje", ha añadido.