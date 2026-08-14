Trabajo aprueba el convenio de Renault España hasta 2028, con alzas salariales que garantizan el IPC

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el convenio colectivo de Renault España 2026-2028, tras la luz verde por parte del Ministerio de Trabajo, que garantiza como mínimo subidas salariales de acuerdo con el IPC.

Mediante una resolución del 30 de julio de este 2026 de la Dirección General de Trabajo se ha registrado y publicado el convenio colectivo de Renault España SA.

El nuevo convenio fue suscrito el pasado 18 de junio por los representantes de la dirección de la empresa y los de los trabajadores --en este último caso UGT y CCOO, que suman la mayoría de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, pero con el rechazo de SCP, CGT y CSIF-- y subsanado mediante acuerdo el pasado 20 de julio del año actual.

Después de negociaciones entre las partes y de asambleas que fueron calificadas como "intensas", el convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y durará tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, si bien se entenderá automáticamente prorrogado por la tácita de año en año hasta que cualquier parte lo denuncie en debida forma, por escrito y con una antelación mínima de tres meses.

El texto recoge que se actualizarán las tablas salariales con un incremento del IPC más 1% para el año 2026 y con el incremento del IPC para el 2027 y para el 2028 y que los trabajadores devengarán una paga única de 400 euros, 400 euros y 200 euros en esos años, respectivamente.

Además, contiene 1.681,75 horas de trabajo anuales, un Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo en el grupo obrero y en el grupo técnico-administrativo, un aumento de un 15% del plus de modificación de la demanda por aplicación de bolsa de trabajo, una limitación del número máximo de sábados por año a 10 por turno y 300 contratos indefinidos durante la vigencia del mismo, entre otros elementos.

El acuerdo, que supondrá la incorporación de cinco nuevos vehículos a las fábricas españolas, afectará a los más de 6.000 trabajadores de Renault en los centros ubicados en Valladolid, Palencia, Madrid y Sevilla.