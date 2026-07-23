Traton gana 933 millones hasta junio, un 31% más, y mejora sus previsiones de ventas para 2026

Archivo - Traton aumenta un 31% su beneficio, hasta 933 millones, y mejora sus previsiones de ventas para 2026 - TRATON - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, entre otras, registró un beneficio neto de 933 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 31% más respecto al mismo periodo de 2025, según las cuentas presentadas este jueves por la compañía.

En ese sentido, la facturación de la compañía se situó en 21.996 millones de euros, un 0,4% superior a los 21.906 millones de euros que ingresó al cierre de la primera mitad del curso anterior.

El resultado operativo de la filial de Volkswagen alcanzó los 975 millones de euros, un 22,5% menos que en el primer semestre de 2025.

"El entorno de mercado siguió siendo complejo durante el primer semestre de 2026, pero observamos una clara tendencia al alza en el segundo trimestre. Gracias a nuestra constante atención al cliente y a la solidez de nuestro negocio de Servicios para Vehículos, logramos un resultado sólido y avanzamos aún más en nuestras prioridades estratégicas", ha expresado el consejero delegado del grupo Traton, Christian Levin.

Por otro lado, la compañía redujo sus ventas en un 1% en los primeros seis meses totalizando 151.529 entregas, en comparación con las 153.086 unidades

MEJORA SUS PREVISIONES

Para el conjunto del ejercicio, la filial de Volkswagen ha revisado a sus previsiones, que ahora pasan por un pronóstico de aumento de las ventas de hasta el 7% y un margen operativo entre el 6,3% y el 7,3%% al cierre del 2026.

"Estas previsiones están sujetas a riesgos geopolíticos, en particular, a impactos imprevistos de la política comercial estadounidense y a los efectos de la actual guerra con Irán", ha resaltado la compañía.