Tres de cada diez conductores se plantea el renting como alternativa real a la compra

Archivo - Un vehículo de Northgate - NORTHGATE - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada diez conductores españoles se plantea la modalidad del renting como una de las opciones para acceder a un vehículo en lugar de adquirirlo en propiedad, según un nuevo estudio de Northgate Renting Flexible.

De ellos, el 21,7% optaría directamente por el renting flexible, al considerarlo más atractivo por no tener permanencia ni penalizaciones y contar con todos los servicios incluidos en la cuota.

Por géneros, son los hombres con un 32,4%, quienes más se inclinan por la alternativa del renting frente a la compra. Asimismo, a nivel geográfico, un 39% de los encuestados que viven en Madrid prefieren esta opción, seguido de Canarias con un 38,3%, Cataluña con un 37% y Cantabria con un 36,7%.

LAS VENTAJAS DEL RENTING FLEXIBLE QUE MÁS VALORAN LOS CONDUCTORES

El estudio identifica las principales ventajas del renting flexible de vehículos que más valoran los conductores particulares. Así, poder acceder a un vehículo sin tener que asumir un compromiso de permanencia ha sido señalado como aspecto decisivo para inclinarse por esta opción por el 46,9% de los encuestados.

De aquellos encuestados que destacan la ausencia de permanencia, son las mujeres quienes destacan en mayor medida esta ventaja, haciéndolo casi el 50% de las encuestadas, mientras que es señalado por el 44% de los hombres.

El estudio también analiza cuál sería la frecuencia con la que se plantearían cambiar de tipo de vehículo de renting flexible, con un 66,7% de los conductores particulares que afirma que no lo prevé en un plazo inferior a dos años.

"A través de los sucesivos estudios sobre movilidad para analizar la evolución del comportamiento de los conductores, se observa que la tendencia a la compra tradicional de un vehículo es menor y que los consumidores apuestan por servicios flexibles y cómodos que se adaptan a sus necesidades inmediatas de movilidad y económicas", ha subrayado Northgate.