Trump afirma que Toyota invertirá más de 8.500 millones de euros en Estados Unidos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes, en el marco de su visita a Japón, que Toyota va a instalar plantas automovilísticas en Estados Unidos por un valor de más de 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros).

"Me acaba de decir la primera ministra que Toyota va a instalar plantas automotrices en todo Estados Unidos por un valor de más de 10.000 millones de dólares. Así que, vayan y compren un Toyota", ha manifestado el mandatario ante tropas estadounidenses en Japón.

Durante su intervención, Trump ha afirmado que están sucediendo "muchas cosas" en Estados Unidos gracias a la política arancelaria implantada a mitad de este año, que está propiciando una reorientación de las inversiones de grandes empresas internacionales hacia el país norteamericano.

En caso de darse esta inversión por parte de Toyota, la firma nipona se sumaría a otras empresas del sector del automóvil que han anunciado cifras millonarias para impulsar su producción en Estados Unidos, como Stellantis o Hyundai.

ACUERDO EN TIERRAS RARAS

En el marco de su visita a Japón, Trump ha suscrito junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, un acuerdo para el procesamiento y suministro de tierras raras y minerales críticos por el cual los dos países "intensifican sus esfuerzos de cooperación" en la materia.

"Los participantes intensifican sus esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos y tierras raras necesarios para apoyar a las industrias nacionales", reza en su primer punto la primera sección de un documento bautizado como 'Marco entre Estados Unidos y Japón para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras mediante la minería y el procesamiento'.

El acuerdo establece que tanto Tokio como Washington proporcionarán financiación a proyectos mineros de este tipo en un plazo de seis meses y recoge la toma de medidas "para acelerar, agilizar o desregular los plazos y procesos de permisos" mineros en los dos países. Además, el marco bilateral recoge el desarrollo de instituciones que eviten "la venta de activos de minerales críticos y tierras raras por motivos de seguridad nacional".