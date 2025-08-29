UGT FICA pide una descarbonización "justa y ordenada" y respalda flexibilizar las emisiones de CO2.

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha mostrado su satisfacción ante el giro de las patronales europeas del sector del automóvil, que reclaman ahora cambios en las políticas medioambientales y en la aplicación de la normativa de emisiones de CO2.

UGT FICA reafirma su apuesta en favor de la descarbonización de la economía en general y del sector automovilístico en particular "de una forma justa y ordenada". La industria europea "se juega su futuro", ya que desde hace meses se ve "acorralada" por su transición eléctrica, el auge de las marcas asiáticas y los aranceles de Estados Unidos.

El sindicato aboga por impulsar un sector estratégico como el automovilístico no solo por su gran potencial exportador, sino también por el enorme volumen de generación de empleo de calidad.

El colectivo recuerda que viene defendiendo esta postura en solitario desde hace más de un año, con el objetivo de garantizar una transición ecológica que no ponga en riesgo el empleo del sector tanto a nivel nacional como en Europa. En España, la automoción emplea a más de dos millones de personas y más de trece millones en Europa.

"La descarbonización justa pasa por no dejar a nadie desprotegido, tanto a quienes permanezcan en el sector como a aquellos que puedan quedar fuera; la descarbonización ordenada es imprescindible para predecir las repercusiones negativas de las medidas que se adopten y aplicar de forma flexible las soluciones dirigidas a reducir y, en su caso, paliar su impacto en el conjunto de la industria del automóvil", ha declarado el secretario del sector automovilístico de UGT FICA, Jordi Carmona.

UNA MESA PARA EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

UGT FICA vuelve a insistir en la necesidad de abrir a nivel nacional una 'Mesa del Sector Automovilístico' en la que estén presentes sindicatos, patronales y administraciones públicas.

Desde la federación "lamentan el retraso en la convocatoria de este foro de debate" y añaden que esta situación está "afectando a la marcha del sector e impidiendo a los distintos actores que intervienen en la industria del automóvil fijar una hoja de ruta".