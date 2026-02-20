UGT FICA pide propuestas "decididas" para fortalecer la industria automivilística y defender el empleo

UGT FICA - UGT FICA

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de trabajo del sector automovilístico de UGT FICA ha reclamado políticas decididas desde Europa y desde España para fortalecer la industria y propuestas reales "que sitúen al empleo en el centro de los debates y de las medidas que se adopten a nivel europeo y español".

En una reunión celebrada en Madrid, han insistido en la urgencia de poner en marcha la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, por ser un instrumento clave para el desarrollo de las políticas orientadas a facilitar una transición justa y ordenada en el conjunto de la industria.

En su intervención, el responsable sectorial de UGT FICA, Jordi Carmona, ha abordado la situación actual del sector a nivel mundial y sus implicaciones a nivel nacional, especialmente, en lo que se refiere a las políticas arancelarias adoptadas por Estados Unidos, la competencia con China, las inversiones que distintas marcas automovilísticas están llevando a cabo en el norte de África y Turquía, y la irrupción de una nuevo actor en el panorama internacional como India.

"Todo ello hace más necesario que nunca una acción sindical sólida y unas propuestas dirigidas a mantener el empleo y la industria del automóvil instalada en nuestro país", ha manifestado.

ACELERAR EL PLAN AUTO+

En la reunión, se trató también el nuevo marco abierto el pasado mes de diciembre con la aprobación del Plan Auto 2030, en cuya elaboración participó UGT FICA, y que creen que debe reforzarse para asegurar "una transición justa que garantice, empleo y soberanía industrial".

A este respecto, han advertido que la prioridad de UGT FICA va a seguir centrada en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, y han urgido a acelerar la ejecución del plan Auto+, el nuevo programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados dotado con 400 millones de euros para este año.

A nivel interno, en la reunión se analizaron las propuestas que se han venido realizando en torno al Plan Auto 2030 y que se van a desarrollar en los distintos grupos de trabajo.