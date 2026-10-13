El uso intensivo de tecnologías avanzadas en la automoción alcanzará el 72% en 2030, según PwC

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MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El uso intensivo o muy intensivo de tecnologías avanzadas en las empresas de automoción aumentará del 47% en 2026 al 72% en 2030, lo que supone un incremento de 25 puntos porcentuales, según el informe 'Global Automotive Sector Outlook 2026' de PwC.

El estudio, realizado entre fabricantes y proveedores Tier 1 con la participación de 720 directivos de 33 países, señala que el 51% de los encuestados sitúa la inteligencia artificial entre las tres tecnologías más importantes para alcanzar sus objetivos estratégicos en los próximos cinco años.

La falta de talento, señalada por el 51% de las compañías, y las carencias en las capacidades de las plantillas, por el 45%, son los principales obstáculos para la transformación del sector.

Por otro lado, el 87% de los concesionarios oficiales declara disponer de acceso de lectura y escritura a los datos generados por el vehículo. Las previsiones apuntan a que más del 93% de los vehículos nuevos vendidos en Europa en 2030 tendrá conectividad suficiente para ofrecer servicios relacionados con la reparación y el mantenimiento.

Ante esta evolución, Faconauto defiende la participación de la distribución oficial en el desarrollo de nuevos servicios vinculados al vehículo conectado y autónomo, así como el control de los usuarios sobre sus datos.