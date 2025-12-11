UST adquiere una participación mayoritaria en Italdesign (Lamborghini)

Archivo - Audi - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Audi ha suscrito una asociación estratégica con UST, una empresa global de transformación especializada en tecnología impulsada por IA, diseño e ingeniería, para adquirir una participación mayoritaria en Italdesign.

La actual empresa matriz de Italdesign, Lamborghini, forma parte del Grupo Audi y retendrá una participación significativa. Como resultado, Audi seguirá siendo un socio estratégico de Italdesign a largo plazo, además de un cliente importante de la compañía.

La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y UST y el Grupo Audi no han revelado el valor de la inversión ni otros detalles contractuales.

La adquisición mayoritaria de Italdesign por parte de UST crea una asociación que combina la experiencia de UST en ingeniería automotriz, inteligencia artificial, desarrollo de vehículos definidos por software y diseño de ecosistemas digitales, con el profundo conocimiento de Italdesign en diseño de vehículos y productos, ingeniería, creación de prototipos, producción de pequeñas series y electrónica automotriz.

Juntas, las empresas podrán ofrecer una gama completa e integrada de servicios, desde la concepción y el diseño iniciales hasta el desarrollo de hardware y software, llegando incluso a los sistemas de producción. Esta capacidad combinada está diseñada para apoyar el desarrollo de vehículos totalmente modernos y habilitados digitalmente.

Además, UST e Italdesign tienen la intención de ampliar este enfoque integrado a escala global. Así, UST permitirá a Italdesign expandir su presencia internacional aprovechando la huella global de UST en más de 30 países. Como nuevo propietario mayoritario, UST asumirá la responsabilidad operativa, respetando y fortaleciendo el legado italiano de Italdesign, su cultura de diseño y el talento de sus empleados.

Audi seguirá siendo un socio importante a largo plazo de Italdesign, que forma parte del Grupo Volkswagen desde 2010, garantizando la continuidad y la colaboración continua en las áreas que han definido la reputación de esta compañía durante más de cinco décadas.

"Durante muchos años Italdesign ha sido un socio valioso en nuestra red de desarrollo, aportando experiencia desde el diseño hasta el desarrollo de prototipos y series. UST es el socio ideal para fortalecer la sólida base de Italdesign y abrir nuevas oportunidades de mercado", ha afirmado el miembro del consejo de administración para el Desarrollo Técnico de Audi, Geoffrey Bouquot.

Por su parte, la consejera delegada de UST, Krishna Sudheendra, ha manifestado que esperan trabajar codo a codo con Italdesign y con nuestros socios en el Grupo Audi para construir "lo que está por llegar".