Las ventas de coches en Reino Unido suben un 18,2% en marzo y rozan las 495.000 unidades en el trimestre

El Tesla Model Y fue el modelo más 'popular' en el país en el tercer mes del año



MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Reino Unido alcanzaron un volumen de 287.825 unidades en marzo, un 18,2% de incremento en comparación con los 243.479 ejemplares comercializados en el mismo mes de 2022, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

De este modo, en el acumulado del primer trimestre del año las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico crecieron un 18,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior y se sitúan en 494.260 unidades.

Así, las ventas de este tipo de vehículos en Reino Unido suben por octavo mes consecutivo, una situación que la SMMT achaca a las mejoras en la cadena de suministro, lo cual redunda en que las cifras del primer trimestre del año sean las mejores desde 2019.

Por tipo de motorización, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos en el Reino Unido el mes pasado se situaron en 46.626 unidades, un 18,6% más que en marzo de 2022, mientras que en el acumulado la cifra se situó en 76.233 unidades (+18,8%). La cuota de mercado de este tipo de turismos en Reino Unidos en el primer trimestre se situó en el 15.4% (mismo peso relativo que un año antes).

En tanto, el número de turismos y todoterrenos híbridos matriculados en marzo se elevó hasta las 37.252 unidades, un 34,3% más en comparación con los 27.737 ejemplares de este tipo vendidos en el tercer mes de 2022. En el acumulado del primer trimestre se vendieron 65.861 unidades híbridas (+36,9%) y su cuota de mercado se situó en el 13,3% (frente al 11,5% del mismo periodo de 2022).

Por otro lado, los híbridos enchufables crecieron un 11,8% en términos interanuales en marzo, hasta las 17.933 unidades vendidas, mientras que en el acumulado la cifra se sitúa en 31.765 ejemplares (+6,7%) y la cuota de mercado es del 6,4%, cuando un año antes el peso relativo de este tipo de vehículos era del 7,1%.

El número de matriculaciones de coches diésel en Reino Unido en marzo fue de 11.024 unidades, un 19,9% menos en la comparativa interanual, mientras que en el acumulado la cifra de ventas de este tipo de vehículos se ubica en 19.652 unidades (-17% interanual) y su cuota de mercado baja hasta el 4% (frente al 5,7% del mismo periodo de 2022).

Asimismo, en el país se vendieron 119.278 turismos de gasolina en el tercer mes de 2023, un 16,5% más en términos interanuales, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año se comercializaron 210.559 unidades (+18,4%) y su cuota de mercado se mantuvo en el 42,6%.

La semana pasada, el Gobierno del Reino Unido abrió un proceso de consulta pública para el desarrollo del marco regulatorio con el que busca poner fin a la venta de coches y furgonetas con motores de combustión a partir de 2030 y para que desde 2035 las unidades nuevas que se comercialicen sean totalmente de cero emisiones.

"Con la publicación la semana pasada de la consulta sobre una normativa de vehículos de cero emisiones, que entrará en vigor en menos de nueve meses, el mercado tendrá que moverse más rápidamente hacia los automóviles y furgonetas 100% eléctricos y otros vehículos y furgonetas con cero emisiones de escape", ha destacado la SMMT.

"Los modelos están saliendo al mercado en mayor número, pero los consumidores solo harán el cambio si tienen la confianza de que pueden cargar cuando y donde lo necesiten. Por lo tanto, el éxito de la normativa dependerá no solo de la disponibilidad del producto, sino también de los proveedores de infraestructura que inviertan en la red de carga pública en todo el Reino Unido", ha añadido la organización.

TESLA MODEL Y, LÍDER EN MARZO

En cuanto a los modelos más demandados en marzo en el Reino Unido, el Tesla Model Y lideró el mercado con 8.123 unidades vendidas, por delante del Nissan Juke (7.532 unidades) y del Nissan Qashqai, que cerró el podio con 6.755 ejemplares entregados.

En cuarta posición se situó el Kia Sportage (5.888 unidades), seguido del Hyundai Tucson (5.680 unidades), el Ford Puma (5.652 unidades), el Vauxhall Corsa (5.588 unidades), el Mini (5.401 unidades), el Toyota Yaris Cross (5.214 unidades) y el Ford Fiesta (4.792 unidades), que cerró el 'top 10'.

En tanto, en el primer trimestre del año el modelo 'más popular' en el Reino Unido es el Nissan Qashqai (11.073 unidades), seguido del Nissan Juke (10.875 unidades) y del Vauxhall Corsa, tercero en esta clasificación con 10.831 unidades vendidas.