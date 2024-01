Las ventas europeas de Stellantis aumentaron un 5,9% en 2023, en segunda posición con una cuota del 18%

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Stellantis aumentó un 5,9% sus ventas en el conjunto de Europa en 2023 respecto a 2022 entre turismos y vehículos comerciales de todas sus marcas (Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Citroën, Dogde, DS Automobiles, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot y Ram), lo que supone superar las 2,7 millones de unidades, alcanzando una cuota del mercado del 18,4% y la segunda posición del total del mercado.

Según ha comunicado la compañía, la cuota de mercado de vehículos comerciales supera el 30%, lo que le hace mantener el liderato del segmento a nivel europeo, con un crecimiento de las ventas del 15% respecto al ejercicio anterior.

Aunque los resultados definitivos de 2023 se conocerán la próxima semana, cuando la patronal de fabricantes europea (ACEA) los publique, Stellantis ha señalado que ha registrado un aumento de las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) del 14% respecto a 2022, por lo que con una cuota del 14,2% se sitúa en el podio europeo.

El incremento de las ventas de BEV ha estado impulsado por modelos como el Fiat 500e, el Opel/Vauxhall Corsa electric, el Peugeot e-208, el Jeep Avenger y toda la gama de vehículos comerciales BEV Pro One (38,6% de cuota de mercado).

Por regiones, Stellantis ha destacado el buen comportamiento en todos los principales mercados europeos, entre los que destaca el crecimiento en el Reino Unido, del 16,8% y el de Italia (10,6%). Alemania es el tercero con mejor incremento entre los principales mercados, con un 5%, seguido por España (+3,5%) y por Francia (2,2%). Del resto de Europa, Stellantis ha registrado un "crecimiento significativo" en Belux, Irlanda, Portugal y Suiza.

Asimismo, la compañía ha señalado que Francia, Italia y Portugal lideran el mercado total, al tiempo que Francia y los Países Bajos están a la cabeza en el mercado electrificado.

El director de Operaciones de Europa ampliada, Uwe Hochgeschurtz, ha destacado que su resultado de ventas les reafirma como "el rival inigualable" para alzarse con la primera posición del mercado.

"No solo marcamos el ritmo, sino que redefinimos la carrera, asegurando las primeras posiciones en el mercado de BEV", ha subrayado Hochgeschurtz. "Este éxito no es solo un hito; es un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable de dar forma al futuro eléctrico, donde no solo seguimos las tendencias, sino que las creamos. Estos resultados son una prueba del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo", ha indicado.