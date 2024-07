Las ventas de 'pick-ups' estadounidenses "peligrosas" aumentan un 20% en Europa en 2023, según T&E

Grupos ecologistas y de seguridad vial piden a la UE que "cierre la laguna legal que permite a estas camionetas eludir las normas"



MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en Europa de camionetas 'pick-up' Dodge RAM, calificadas de "peligrosas" por la elevada altura de su capó en caso de colisión o atropello, han aumentado un 20% en términos interanuales el año pasado, según datos analizados por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E).

En un análisis publicado este jueves, la organización argumenta que este tipo de vehículos son más peligrosos y contaminantes, y, por tanto, una coalición de grupos de defensa de los consumidores, la seguridad vial y el medio ambiente, entre ellos T&E, ha escrito a la Comisión Europea para pedirle que cierre "la laguna jurídica" que permite que estos vehículos circulen por las carreteras europeas.

Según datos publicados recientemente por la Agencia Europea del Medio Ambiente, en 2023 se importaron a Europa casi 5.000 Dodge RAM, un 20% más que en 2022. En la actualidad, hay al menos 20.000 Dodge RAM en las carreteras europeas.

T&E señala que la UE tiene normas estrictas para vehículos con el fin de reducir el peligro de los vehículos de carretera y limitar sus emisiones.

Sin embargo, las camionetas 'pick-up' estadounidenses "peligrosas y contaminantes", como las Dodge RAM, no están obligadas a cumplir dichas normas, ya que, según la organización, estas se importan a través de un canal "clandestino" denominado 'homologación de vehículos individuales'.

La organización explica, que la homologación de vehículos individuales (IVA, por sus siglas en inglés) permite a los vehículos eludir las normas básicas de seguridad y medioambiente de la UE para automóviles.

Añade que en un principio, estaba pensada para vehículos verdaderamente "únicos" adaptados o especializados, como los destinados a personas con movilidad reducida o a servicios de emergencia. Sin embargo, ahora este sistema se está aprovechando para importar grandes cantidades de camionetas estadounidenses, afirma T&E.

Asimismo, destaca que estos vehículos no están obligados a cumplir con el Reglamento General de Seguridad (GSR) de la UE de 2019, las pruebas en carretera para detectar la contaminación del aire o las normas de CO2 de la UE para automóviles y furgonetas.

LAS EMISIONES DE CO2 DE DODGE RAM OSCILAN ENTRE 300 G Y 900 G

T&E también detalla en su análisis que las emisiones de CO2 de los Dodge RAM oscilan 300 g y 900 g por kilómetro, entre tres y nueve veces más que la media de los coches nuevos.

Las características de seguridad obligatorias para todos los coches y furgonetas nuevos a partir del 7 de julio de 2024 no son obligatorias en los Dodge RAM y otros vehículos importados con el sistema IVA.

En caso de colisión, una camioneta tiene casi tres veces más posibilidades de matar a un peatón o ciclista que un automóvil normal. Los altos capós de las camionetas ponen en mayor riesgo a niños, mujeres y ancianos, señala.

Por tanto, el grupo de organizaciones --T&E, Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, Federación Europea de Ciclistas, Federación de consumidores BEUC, Clean Cities, Eurocities, Polis y la Federación Internacional de Peatones-- pide a la UE que "cierre esta laguna que nunca tuvo la intención de ser un canal de importación encubierto a gran escala para eludir los requisitos de calidad del aire, clima y seguridad".

Según las organizaciones, "la inacción de la UE contrasta claramente con las medidas que están adoptando las ciudades progresistas". Y señala que París, Lyon, Grenoble, Coblenza y Tubinga ya han decidido variar las tarifas de aparcamiento en función del peso o el tamaño del vehículo.

"Las camionetas como la Dodge RAM no tienen cabida en las calles europeas. No solo son muy contaminantes, sino que también son mortales. Tenemos que reducir la cantidad de coches que circulan por nuestras carreteras, no dar vía libre a los más grandes y peligrosos. La UE tiene que cerrar la laguna jurídica que permite que estos monstruos entren en nuestras calles", afirma el director de vehículos James Nix.