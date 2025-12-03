Archivo - Las ventas de vehículos en Alemania crecen un 2,5% en noviembre, hasta las 250.671 matriculaciones - AUDI - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en Alemania han aumentado un 2,5% en el mes de noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 250.671 entregas, según ha informado este miércoles la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

El 65,7% (-1%) de los nuevos vehículos se matricularon a nombre de usuarios comerciales, mientras que los clientes particulares aumentaron un 10,1%.

En el acumulado de los once primeros meses de 2025, las ventas de turismos en Alemania apenas se elevan un 0,7%, tras matricularse un total de 2,6 millones de vehículos.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS SUPERAN LAS 85.000 ENTREGAS

En el último mes de noviembre, el mercado alemán vio cómo las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) superan las 85.000 matriculaciones. En concreto, se entregaron 32.433 híbridos enchufables, un 57,4% más que hace un año y con una cuota de mercado del 12,9%. De igual forma, se comercializaron 55.741 vehículos nuevos eléctricos de batería, alcanzando una cuota de mercado del 22,2% y crecimiento del 58,5%.

Por su parte, 103.349 automóviles estaban equipados con propulsión híbrida, siguiendo el patrón de los principales mercados europeos y convirtiéndose un mes más en el tipo de tecnología más popular en el mercado alemán. Los híbridos obtuvieron un aumento de sus entregas del 9,3% respecto al mismo mes del año pasado, y una participación del 41,2% en cuota de mercado.

Simultáneamente, en el undécimo mes de 2025, 61.067 automóviles estaban equipados con motores de gasolina, un 21,1% menos que el año anterior y una participación del 24,4%. Mientras, 29.471 modelos diésel están recién registrados, aunque sus datos en noviembre disminuyeron un 19,3% y tuvieron una participación del 11,8%.

De igual forma, 1.033 vehículos propulsados por gas licuado de petróleo (GLP) se comercializaron en el mes, un 9,7% más en términos interanuales y con apenas una representación del 0,4%.

LOS MODELOS HÍBRIDOS SUPERAN EL MILLÓN DE VENTAS

Los turismos con propulsión híbrida no recargable siguen siendo hasta noviembre la motorización más apreciada por los conductores alemanes. Sus registros vencen a las ventas de modelos gasolina, con un total de 1,02 millones de unidades comercializadas y una cuota del 39,3%, por delante de las ediciones gasolina, que se anotan 715.724 operaciones (27,4%).

La suma de las unidades electrificadas casi rozan un tercio de las ventas hasta noviembre (29,5%) en el mercado germano, con 771.507 unidades de forma conjunta y una cuota acumulada del 29,5% de las ventas globales. De ellas, 281.139 son de coches con motorización híbrida enchufable (un 62,7% más que hace un año) y 490.368, de propulsión 100% eléctrica (un 41,3% más).

Las ventas de unidades diésel se desploman un 18,6% en el acumulado hasta noviembre, con 452.230 comercializaciones, al igual que las de gas licuado de petróleo (-12,9%), hasta las 12.598 matriculaciones.

VOLKSWAGEN SUPERA EL MEDIO MILLÓN VENTAS EN ALEMANIA

Hasta noviembre, en los primeros once meses del año, Volkswagen es la marca más popular del mercado alemán, con 516.756 unidades entregadas y un progreso del 4,1% sobre el año pasado. Además, la compañía fue la más destacada del mes de noviembre, con 47.854 ventas, un 0,5% más en valores interanuales, superando con mucha diferencia las ventas de Mercedes (24.827, -4%) y BMW (24.373, +8,5%).

Esto hace que en el mercado germano, hasta noviembre, uno de cada cinco vehículos vendidos (19,7%) haya sido bajo la marca Volkswagen. Sus números superan a Mercedes, que ha registrado 240.150 transacciones (+1,4%); BMW, con 229.536 entregas (+8,8%); Skoda, con 208.521 pedidos (+9%); y Audi, que cierra el 'top 5', con 184.168 registros (-1%).