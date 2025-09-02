Volkswagen amplía su colaboración con Amazon Web Services para implementar la IA en su producción

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen y Amazon Web Services (AWS) han acordado ampliar su colaboración en la Plataforma de Producción Digital (DPP), la 'nube de fábrica' de Volkswagen diseñada para apoyar la fabricación de automóviles, por otros cinco años.

La firma alemana de automóviles utiliza la DPP para implementar IA y sistemas informáticos de vanguardia en todas sus plantas de producción globales. Esto hace que la producción sea más flexible y rápida, reduce los costes informáticos y ayuda a lanzar nuevos modelos al mercado con mayor rapidez.

Lanzado originalmente como una red de socios industriales, Volkswagen y AWS han convertido el DPP en un enlace digital clave que ayuda a conectar la recepción de pedidos, la logística y la fabricación, lo que contribuye a garantizar un flujo de datos sin interrupciones a lo largo de toda la cadena de procesos. Además, el DPP ayuda a Volkswagen a implementar nuevos sistemas de TI como soluciones estandarizadas en todas sus fábricas.

En todo el Grupo Volkswagen, 43 plantas en Europa, América del Norte y América del Sur ya están conectadas al DPP. En total, el Grupo Volkswagen opera 114 plantas de producción en todo el mundo.

"Nuestra ambición es convertirnos en el motor tecnológico mundial del sector automovilístico. Para lograrlo, estamos digitalizando y conectando de forma sistemática todas las áreas de nuestra compañía. Nuestro objetivo es hacer llegar los productos y las tecnologías a nuestros clientes aún más rápido", ha afirmado Hauke Stars, miembro del Comité Ejecutivo de Administración de TI del Grupo Volkswagen.

La alta disponibilidad y escalabilidad de AWS ayudan a Volkswagen a alojar estos sistemas críticos para la producción en la nube y contribuyen a reducir el riesgo de paradas en la línea de producción. Gracias a la mayor estandarización de los sistemas en todas las plantas, el Grupo Volkswagen ya está obteniendo ahorros a medio plazo de decenas de millones.

"El Grupo Volkswagen está estableciendo nuevos estándares para la fabricación inteligente. Nuestra colaboración ampliada a cinco años combina la infraestructura en la nube de AWS y los servicios de IoT y aprendizaje automático diseñados específicamente con la experiencia en fabricación de Volkswagen. Juntos, estamos acelerando las soluciones de IA que ayudarán a alcanzar nuevos niveles de innovación en todas las operaciones de fabricación del Grupo Volkswagen", ha señalado Kathrin Renz, vicepresidenta de AWS Industries.

El Grupo Volkswagen utiliza actualmente más de 1200 aplicaciones de IA - mucho más allá del ámbito de la producción. A través de servicios innovadores de AWS como Amazon SageMaker, Volkswagen entrena modelos de IA y crea casos de uso de visión artificial industrial que mejoran los sistemas de control de calidad y reducen los costes.

Estas aplicaciones de IA incluyen iniciativas de sostenibilidad. En la planta de Poznan (Polonia), por ejemplo, se utiliza la IA para ayudar a optimizar el consumo eléctrico. Como resultado, se han reducido los costes energéticos en un 12%, junto con una disminución de las emisiones de CO2.

PRÓXIMO PASO: PREPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEFINIDOS POR SOFTWARE

Con el desarrollo continuo del DPP, Volkswagen está poniendo mayor énfasis en los vehículos definidos por software (SDV), modelos de próxima generación en los que la mayoría de las funcionalidades se gestionan y actualizan a través de software. El DPP desempeñará un papel clave a la hora de permitir la implementación de software directamente durante el proceso de fabricación.

Esta capacidad se verá determinada por la empresa conjunta del Grupo Volkswagen con Rivian Automotive, que está desarrollando la próxima generación de arquitectura electrónica y software para vehículos.

A medio y largo plazo, el DPP pretende representar gran parte del sistema de producción de Volkswagen. Al mismo tiempo, sirve de base para desarrollos innovadores en el contexto industrial y es compatible con estándares sectoriales como Catena-X.