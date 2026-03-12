Archivo - Volkswagen aspira ser el fabricante líder mundial a nivel tecnológico para 2030 - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

La marca Volkswagen ha lanzado la estrategia Boost 2030, con el objetivo de convertirse en el fabricante de volumen líder tecnológicamente a nivel mundial para 2030. Para lograrlo, se centra en innovación tecnológica, eficiencia organizativa, expansión global y una fuerte ejecución de sus planes de producto con la puesta en marcha de vehículos con pluralidad tecnológica.

"Con BOOST 2030, lanzamos la mayor iniciativa estratégica de la historia de la marca. Nuestra ambición es clara. Volkswagen se convertirá en el fabricante líder mundial en volumen tecnológico para 2030", ha expresado el consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schäfer.

Volkswagen destacó su liderazgo en vehículos eléctricos en Europa, con una cuota de mercado del 10,7% y una posición muy fuerte en Alemania, donde casi uno de cada cinco coches nuevos es de la marca (19,7%). Además, varios modelos de Volkswagen están entre los más vendidos del país.

"En el segmento de los vehículos eléctricos de batería estamos de nuevo en Europa en el número uno. Nuestro porcentaje del mercado BEV es de 10,7% en 2025", ha mostrado el representante de Volkswagen.

"Uno cada cinco nuevo vehículo en las calles de Alemania es un Volkswagen. Seis modelos de Volkswagen son de los diez vehículos más vendidos en Alemania", ha reiterado.

UN AÑO COMPLEJO PARA VOLKSWAGEN

Volkswagen recortó su beneficio neto en 2025 en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros, según los datos ofrecidos por la compañía.

La entidad alemana aplicó medidas de reducción de costes y optimización de inversiones, lo que permitió mejorar el flujo de caja y mantener resultados en Europa, aunque perdió ritmo de ventas en mercados clave con Norteamérica.

Igualmente, las plantas de Wolfsburg, Emden y Zwickau de la marca se preparan para reducir costes en el futuro (unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo alemán), principalmente por la vía de la reducción de empleos. En el caso de Volkswagen AG, se reducirán un total de 35.000 puestos, de los cuales 23.000 corresponden a la marca de turismos Volkswagen. El número de puestos indirectos se redujo en aproximadamente un 11% entre 2023 y 2025, según ha desvelado el fabricante.