Volkswagen y Cupra revisan unos 94.000 coches eléctricos por riesgo de incendio en baterías

Archivo - Volkswagen y Cupra retiran del mercado unos 94.00coches eléctricos por riesgo de incendio en la batería - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La compañía inspecciona todos los vehículos afectados para descartar cualquier tipo de anomalía MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen está procediendo a revisar unos 94.000 coches eléctricos de sus marcas Volkswagen y Cupra debido a problemas en las baterías de alto voltaje que podrían provocar incendios, según un informe de la autoridad alemana de homologación de vehículos (KBA).

El informe expone que la revisión se debe a que se han producido defectos como el encendido de una luz de control amarilla hasta una reducción de la autonomía y riesgos de incendio.

Este problema afectaría a unos 75.000 vehículos de la firma Volkswagen, en concreto a los modelos ID.3, ID.4, ID.5 e ID.Buzz fabricados entre el 24 de junio de 2023 y el 23 de agosto de 2024.

Del mismo modo, estarían sufriendo los mismos problemas unas 19.000 unidades del Cupra Born fabricadas entre el 7 de febrero de 2022 y el 21 de abril de 2024.

Según la KBA, las reparaciones requieren una actualización de software y una prueba de la batería. Cuando sea necesario, habrá que sustituir módulos individuales de la batería.

Fuentes del grupo Volkswagen han señalado a la agencia alemana DPA que "una sobrecarga extrema como esta podría provocar un incendio", por lo que la compañía se encuentra inspeccionando todos los vehículos afectados para descartar cualquier tipo de anomalía, aunque hasta el momento estos presuntos fallos no han generado ningún riesgo de tipo humano.