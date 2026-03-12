Volkswagen rebautiza el ID.3 como ID.3 Neo, con nuevas funciones de software y conducción a un pedal

Volkswagen ID.3 Neo - VOLKSWAGEN

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen celebrará a mediados de abril el estreno mundial del nuevo ID.3 Neo, la versión actualizada de su modelo 100% eléctrico ID.3 que ahora incorpora numerosas funciones nuevas gracias a la última generación de software.

Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el asistente de viaje mejorado con detección de semáforos y la conducción con un pedal, que permite al vehículo recuperar energía hasta detenerse por completo. Además, incorpora nuevas funciones como clave digital y tienda de aplicaciones ampliada y varios botones en el volante que permiten mejorar el manejo.

Por el momento, este modelo es un prototipo próximo a producción, y aún no está a la venta. Sin embargo, Volkswagen ya ha abierto los pedidos del ID.4, ID.5 e ID-7 con la última generación de software, las funciones mencionadas y el nuevo sistema de infoentretenimiento Innovision.

Además, todos los nuevos modelos ID. ahora pueden alimentar dispositivos externos, desde parrillas eléctricas hasta bicicletas eléctricas, con una potencia de hasta 3,6 kW directamente desde la batería de alto voltaje mediante la función Vehicle-to-Load.

En cuanto al motor, también hay novedades. Así, los modelos de entrada de gama 03 están equipados con el APP 350, un nuevo sistema de propulsión de 140 kW (190 CV) que ofrece mayor par y menor consumo de combustible en comparación con los motores APP 310 anteriores.

Esto permite aumentar la autonomía del ID.4 hasta en 40 km (WLTP). Por ejemplo, en combinación con una nueva batería de alto voltaje de fosfato de hierro y litio (LFP) (58 kWh netos).

"La nueva generación de software aporta mayor rendimiento y una experiencia de cliente aún mejor a los modelos ID. Los nuevos modelos eléctricos de Volkswagen en los segmentos de vehículos pequeños y compactos (ID.Polo, ID.Polo GTI e ID.Cross) también se lanzarán próximamente al mercado con estas innovaciones, que ofrecen mayor flexibilidad para la vida diaria y el ocio", ha destacado Kai Grünitz, miembro del consejo de administración de Volkswagen responsable de Desarrollo Técnico.

El software y el hardware están diseñados para cumplir con las condiciones regulatorias nuevas o futuras. Estas incluyen los requisitos de la norma europea de emisiones Euro 7, la norma californiana ZEV3 (vehículo de cero emisiones) y la directiva de la UE GSR2 (Reglamento General de Seguridad 2), cuyo objetivo es aumentar la seguridad vial.