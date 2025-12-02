Vox pide en el Congreso suspender la obligatoriedad de las balizas V-16

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir la suspensión de la obligatoriedad de las balizas de emergencia V-16 por no contar con "justificación técnica" y suponer "un gasto adicional para millones de familias".

Así lo ha explicado este martes la portavoz de Vox, Pepa Millán, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha declarado que se trata de "una imposición" del Gobierno, "que además únicamente va a afectar a los vehículos matriculados en España".

"Cuando los españoles peor lo pasan por el encarecimiento del coste de la vida, Sánchez impone otro gasto adicional a millones de familias que no cuenta, además, con una justificación técnica ni sólida con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real", ha declarado.

Desde el punto de vista técnico, Pepa Millán ha indicado que "esta baliza que pretende imponer el Gobierno presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no ha sido suficientemente acreditada ni ante estudios independientes ni informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico".

En la iniciativa presentada para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial, Vox pide suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 "hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial".

Asimismo, los de Santiago Abascal reclaman que se continúe permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera, y garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, "práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera".

Vox pide también el impulso de ayudas para las familias y empresas españolas "con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción --combustión, híbridas y eléctricas-- sin imposiciones ideológicas".

Finalmente, reclama cesar "su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva, y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles".