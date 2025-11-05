Wallbox pierde 20,8 millones en el tercer trimestre, un 51% menos

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox, a 6 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Wallbox es una empresa española fundada en 2015, que se dedica a crear sistemas avanzados de gestión energética y de carga de vehículos eléctricos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Wallbox cerró el tercer trimestre del año con unas pérdidas de 20,8 millones de euros, un 51% menos que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa registró unos ingresos de 35,5 millones de euros, un 2% más que en el mismo trimestre del año anterior, y un Ebitda ajustado de 6,9 millones de euros negativos, lo que representa una mejora interanual del 68%.

El CEO de la empresa, Enric Asunción, ha explicado que los resultados son "mixtos", ya que los ingresos estuvieron por debajo de lo previsto, pero se superaron las previsiones de margen bruto, eficiencia y mejora operativa.

Además, ha añadido que el principal objetivo "para acelerar el camino hacia la rentabilidad sigue siendo reactivar el crecimiento de los ingresos".

Por regiones, Europa representó el 66% de los ingresos, con 23,6 millones de euros y un 3% interanual más, mientras que Norteamérica fue el 31%, con 11 millones de euros.

SITUACIÓN FINANCIERA

La empresa ha señalado que durante el trimestre alcanzó un acuerdo con la mayoría de sus entidades financieras para establecer un marco estable que permita definir una solución a largo plazo para optimizar su estructura de capital y respaldar la ejecución de su plan de negocio.

A cierre del trimestre, Wallbox tenía 27,7 millones en efectivo, equivalentes e instrumentos financieros, y su inventario se redujo en un 34%, "liberando liquidez adicional y mejorando la eficiencia operativa".

Para el cuarto trimestre prevé unos ingresos de entre 36 y 39 millones de euros, con un margen bruto de entre el 38% y el 49%, y un Ebitda ajustado negativo de entre 4 y 6 millones.