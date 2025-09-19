Xpeng inicia la comercialización de las nuevas versiones del G6 y del 69 en la Feria VEM de Madrid. - XPENG

Ambos modelos están disponibles en España desde 47.990 y 59.990 euros

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marcha de origen asiático Xpeng ha abierto oficialmente los pedidos para las nuevas versiones de su SUV Coupé Ultra-Inteligente, el Xpeng G6, y su buque insignia, el Xpeng G9.

Ambos modelos, presentados en la Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) estarán disponibles desde 47.990 euros (precio sin campañas, ayudas ni deducciones) en su versión RWD Long Range en el caso del Xpeng G6, mientras que el G9 partirá desde los 59.990 euros para la versión RWD Standard Range.

En su interior están equipados por una arquitectura de 800V de serie, lo que les permite permite cargar a una potencia de hasta 525 kW en el caso del G9, y hasta 451 kW en el caso del nuevo Xpeng G6. Esto se traduce en un tiempo de carga de tan solo 12 minutos para pasar del 10% al 80%, posicionando ambos modelos de la marca como la referencia del mercado en sus categorías en este aspecto.

Estos modelos podrán recorrer hasta 535 km en ciclo combinado WLTP para el Xpeng G6 y estará disponible hasta en tres versiones: RWD Standard Range, RWD Long Range y AWD Performance. De su lado, el buque insignia de la compañía, el Xpeng G9, permitirá 585 kilómetros en ciclo combinado WLTP sin necesidad de repostaje y trendrá también tres acabados: RWD Standard Range, RWD Long Range y AWD Performance.

Del lado de las prestaciones, el G6 puede alcanzar los 487 CV de potencia (252 CV en la versión Standard Range, disponible a partir de 2026 y una aceleración máxima de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos. No obstante, estos registros se superan en el G9 con una potencia máxima de 575 CV de rendimiento (351 CV en la gama Standard) que permiten de la misma manera alcanzar los 100 km/h desde cero en menos de 5 segundos.

"A día de hoy somos la marca número uno en vehículos eléctricos de alta gama chinos en Europa. Tenemos ya cerca de unas 12.000 unidades rodando. En muchos mercados hay que tener en cuenta que la marca aún no ha sido incluso lanzada", ha expresado el PR Manager de Xpeng España.

"Dicho esto, a día de hoy somos una marca que pese a estar llevar 8 años solo comercializando vehículos, ya estamos en más de 800.000 entregas acumuladas y esperamos superar el millón de entregas antes del final de año", ha concretado dentro de la presentación celebrada en el 'stand' de la marca dentro de la Feria VEM.

DISEÑO INTERIOR Y ACABADOS EXTERIORES DE MUCHA CALIDAD

Comenzando por el G6, su estética exterior no cambia demasiado salvo su frontal en el que predomina su logotipo en mitad del capó y donde los faros firman un línea lumínica en forma de 'U' en la que debajo hay una parrilla troquelada.

Asimismo, destaca su nueva configuración en las llantas de 18 pulgadas, pudiendo elegirse hasta en 20 pulgadas en los acabados más premium. En el caso del maletero, alberga 571 litros de capacidad (1374 litros con los asientos abatidos).

Después, en su interior, el Xpeng G6 sigue la idea de su versión anterior. Diseño limpio y donde la importancia está en maximizar el confort al volante con una pnatalla central de infoetretenimiento de 15,6 pulgadas y con otra pantalla de soporte al conductor de menor tamaño. Al igual que su hermano G9 el techo al completo tiene formato solar panorámica capaz de reducir "un 97% las radiaciones ultravioletas", según expresa la marca.

Del lado del Xpeng G9, resalta igualmente el logo de la marca bajo la luz en 'U' de los faros y sí que cambia la parrilla con un diseño más sutil que da un protagonismo total al capó del coche.

En el interior del G9, aparece por primera vez la opción de tapizado en naranja de piel sintética que le dan todavía un aspecto de mayor lujo. No obstante, lo que más destaca es su pantalla de infoentretenimiento ocupa todo el salpicadero desde la zona central del vehículo y también incluye una pantalla de soporte al conductor.

Por último, como configuración de serie, este modelo incluye asientos ventilados y calefactados para elevar el nivel de confort dentro del habitáculo.