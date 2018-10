Para mejorar la seguridad en los desplazamientos por carretera, ADL aconseja aplicar la normativa vigente

Actualizado 14/08/2018 15:02:28 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

ALD Automotive recomienda aplicar la normativa vigente en transporte y ha ofrecido una serie de consejos sobre cómo transportar equipaje fuera del maletero y conducir con remolque, con el fin de contribuir a que los desplazamientos por carretera sean más seguros, eficientes y sostenibles.

ALD ha asegurado que, aunque hay objetos como bicicletas o tablas de surf que pueden introducirse en el maletero, lo más seguro es transportarlos fuera del vehículo. La compañía ha analizado las dos mejores formas para realizar este transporte, las bacas y los remolques.

La baca, homologada y convenientemente colocada y sujeta, es la mejor opción para transportar bicicletas y tablas de surf, ha indicado la compañía, que añade que lo más importante es cerciorarse de que la bicicleta está bien sujeta, que no impide la visibilidad de la matrícula o las luces del coche, y que no sobresalga más de un 10% de la longitud del coche. En cuanto a las tablas de surf, resalta que lo ideal es transportarlas con la funda y que deben estar bien amarradas con cuerdas o cinchas que cierren a presión.

En cuanto a los remolques, subraya que hay que tener en cuenta el tipo y peso de este para saber qué permiso de conducir es necesario. Para llevar remolque ligero no se necesitará ningún permiso especial, solo el B, ha destacado.

Sin embargo, ALD recomienda la baca como la mejor opción para transportar bicicletas y tablas de surf ha añadido que para un remolque de Masa Máxima Autorizada (MMA) superior a 750 kilogramos con un vehículo de hasta 3.500 kilogramos, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kilogramos, se necesitará el permiso B con la autorización B-96; y un remolque de MMA de hasta 3.500 kilogramos, siempre que el vehículo no exceda esa misma MMA, será necesario el permiso de la clase B+E.

Como remolque, la empresa aconseja transportar embarcaciones de recreo, siempre teniendo en cuenta el peso y las dimensiones que afectarán al tipo de remolque; motos y quads, siempre comprobando que el remolque está correctamente fijado y bien centrado; animales de grandes dimensiones, como caballos o animales de caza, con remolques habilitados para tal efecto, sin sobresalir un 10% de la longitud y señalizados con la señal V-20; y caravanas, con el peso bien repartido teniendo en cuenta que debe recaer un poco sobre la parte delantera e insertando en el vehículo retrovisores suplementarios que faciliten la visión.