El 016 derivará al servicio autonómico las llamadas de mujeres víctimas de violencia realizadas desde Murcia

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad y el Gobierno de la Región de Murcia han suscrito un nuevo convenio de colaboración para mejorar la atención telefónica a las mujeres víctimas de violencia, que establece la derivación automática al dispositivo autonómico de las llamadas realizadas desde la Comunidad al teléfono 016.

Según publica este lunes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el acuerdo contempla que el servicio autonómico también pueda derivar llamadas al 016 cuando sea necesario para garantizar una atención adecuada, especialmente en los casos que requieran asistencia en otros idiomas, medios específicos para personas con discapacidad auditiva o del habla, o atención jurídica y psicoemocional en horarios no cubiertos por el dispositivo regional.

El servicio 016 es gratuito, confidencial, multicanal y multilingüe, y ofrece atención ininterrumpida las 24 horas del día durante los 365 días del año. El convenio establece que las personas usuarias serán informadas del número al que se deriva su llamada y del órgano administrativo responsable de su gestión.

Asimismo, las llamadas que precisen atención urgente o de emergencia serán derivadas inmediatamente al teléfono '1-1-2' de la Región de Murcia.

El convenio establece también que ambas administraciones difundirán conjuntamente los dos servicios telefónicos y que el Ministerio de Igualdad incluirá en sus estadísticas mensuales y anuales información desagregada sobre las llamadas al 016 procedentes de la Región de Murcia.

El nuevo convenio actualiza el suscrito entre ambas administraciones en diciembre de 2021, ante los cambios normativos y las mejoras introducidas en la prestación de los servicios telefónicos.

El acuerdo, firmado el 8 de octubre por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz, y el 9 de octubre por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro mediante acuerdo expreso de ambas partes.

La colaboración no supondrá transferencias económicas entre las administraciones, ya que cada una asumirá con sus propios medios materiales y personales los costes derivados de su cumplimiento.