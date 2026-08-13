El 11% de los alquileres en la Región se cerró en menos de 24 horas durante el segundo trimestre, según idealista

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda en alquiler - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 14% de las viviendas alquiladas en Murcia capital durante el segundo trimestre de 2026 llevaba menos de 24 horas en el mercado, un porcentaje que se situó en el 11% en el conjunto de la Región de Murcia, según un estudio elaborado por idealista.

A nivel nacional, el denominado alquiler exprés representó el 17% de las viviendas alquiladas a través de idealista durante este periodo, por lo que tanto Murcia capital como el conjunto de la Región se situaron por debajo de la media española.

El fenómeno presenta importantes diferencias entre los distintos mercados. Barcelona registró el mayor porcentaje entre las grandes capitales, con un 36% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, mientras que Madrid se situó en el 9%. Entre las capitales españolas, Ceuta encabezó el ranking, con un 67%, seguida de Teruel, con un 50%, y Huesca, con un 44%.

Tras ellas se situaron Barcelona (36%), Melilla (31%) y Girona, Guadalajara y Tarragona, con un 30% en cada caso. Pamplona alcanzó el 29%, Lleida el 28%, Vitoria el 26%, Cuenca el 25% y Palma y Logroño el 24%.

En el resto de grandes mercados, San Sebastián y Valencia registraron un 14% de alquileres cerrados en menos de 24 horas, Sevilla un 13%, Alicante un 10% y Madrid y Málaga un 9%.

Por el contrario, Soria fue la única capital en la que, durante el segundo trimestre, no se registraron alquileres de viviendas que llevaran menos de 24 horas en el mercado. Cáceres, con un 4%, y Ourense y Almería, con un 6%, fueron otras de las capitales con menor incidencia de este fenómeno.

POR PROVINCIAS

En el conjunto de las provincias, el ranking estuvo encabezado por Teruel, con un 39% de alquileres exprés, seguida de Barcelona (35%), Tarragona (31%), Navarra (29%), Guipúzcoa (27%), Guadalajara y Álava (26% en ambos casos) y Huesca (25%).

Por encima del 20% también se situaron Cuenca y Burgos, con un 23%, Vizcaya y Girona, con un 22%, y Zaragoza, Lleida, Las Palmas y Ávila, con un 21%.

En el extremo contrario, Cáceres presentó la menor incidencia, con un 3%, seguida de Ourense (6%), Soria (8%) y Lugo y Salamanca, con un 9% cada una.