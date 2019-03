El 15% de los intercambios con Brasil en 2018, a través de puertos españoles, fueron desde los muelles de Cartagena

Publicado 24/03/2019 12:57:18 CET

MURCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 15% de los intercambios con Brasil, a través de los puertos españoles, durante 2018 se han producido a través de los muelles del Puerto de Cartagena, ascendiendo a 4,07 millones de toneladas entre las importaciones y exportaciones.

El volumen más importante se concentra en la importación de petróleo crudo, con 2,12 millones de toneladas, seguido de la exportación de otros productos petrolíferos (naftas, tipo de gasolina que se usa como materia prima en la industria petroquímica) con 796.814 toneladas; importación de habas de soja, con 509.570 toneladas que, tras su transformación se destina la harina de soja al consumo de la cabaña nacional y el resto de derivados del haba de soja, como es el aceite vegetal, se exporta a otros países. El resto de productos va desde hortalizas, frutas en conserva o fresca como el coco, sulfatos, polímeros de etileno y azufre.

Actualmente Latinoamérica se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de España, así durante 2018 los puertos españoles movieron con países suramericanos 48,2 millones de toneladas import/export, el 55% fueron intercambios con Brasil, es decir 26,8 millones de toneladas, lo que indica la importancia de este país para el fomento del transporte marítimo entre España y América.

Según cifras de Puertos del Estado, los resultados le sitúan por delante de países como EEUU o México, con 24 y 12,9 millones de toneladas, respectivamente.

Los puertos españoles han participado, a través del Puertos del Estado, bajo la marca Ports of Spain y el lema 'Once you're there, you're everywhere in Europe' en el salón logístico Intermodal South America de Brasil a lo largo de esta semana, con el objetivo de consolidar la percepción de España como conexión ideal para atraer "no sólo las mercancías de importación y exportación con España y Europa, sino también como base para los tránsitos marítimos".

Además, el Puerto de Cartagena en un gran aliado de las empresas murcianas que importan cítricos en verano, cuando no existe producción en la Región de Murcia pero es plena temporada en el hemisferio sur, con el fin de tener abastecidas durante todo el año sus redes de distribución en España y Europa.

Los cítricos, procedentes principalmente de países de América del Sur, llegan en su mayor parte en contenedores frigoríficos, que se complementa con buques frigoríficos La Terminal Hortofrutícola del puerto de Cartagena disfruta de una situación estratégica en el centro de las rutas marítimas de larga y corta distancia.

Con un muelle de 405 m de longitud y 11,25 m de calado, la terminal alberga almacenes frigoríficos con capacidad para 11.000 palets, además de instalaciones y enchufes especiales para 300 contenedores frigoríficos.