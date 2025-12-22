El 18.669, último quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido en Las Torres de Cotillas

MADRID/MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 18.669 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha sido vendido en Las Torres de Cotillas (Murcia), además de en Alcoy (Alicante), Granada, San Vicente del Raspeig (Alicante) y Algemesí (Valencia).

El número, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 13,27 horas en el noveno alambre de la novena tabla.

La gerente de la administración de lotería de la calle Mayor de La Torres de Cotillas, Rosa Pérez, ha explicado a Europa Press que de este número se han vendido "más de 300 décimos" tanto en el municipio como en Ceutí, la mayor parte a través de una vendedora ambulante.

"De este número no se ha devuelto nada", ha dicho Pérez, que lleva solo un año al frente de la administración y que ha dicho sentirse "muy feliz" de haber contribuido a llevar la suerte a los hogares del municipio.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.