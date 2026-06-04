200 peregrinos de la UCAM acompañarán al Papa en Madrid

Archivo - Monasterio de los Jerónimos, donde se encuentra la UCAM - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con la visita inminente del Papa León XIV a España, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ultima los detalles para acudir a su encuentro en Madrid, donde el pontífice aterrizará el sábado 6 de junio.

Alrededor de 200 miembros de la UCAM, entre alumnos, profesores, personal de administración y servicios y sus familias, se han inscrito para viajar a la capital al encuentro del Santo Padre.

Buena parte del grupo ha partido este viernes a las 12.00 horas, desde el Campus de Murcia, en tres autobuses, hacia el Campus UCAM-COE de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, donde se ha desplegado la infraestructura para acoger una gran Vigilia Internacional de Oración por la Paz a partir de las 20.30 horas, que contará con momentos de acogida y testimonios, sacerdotes para impartir el sacramento de la reconciliación y espacios de oración.

El sábado 6, los peregrinos de la UCAM se desplazarán hacia el entorno de la plaza de Lima, que acogerá la vigilia de jóvenes con el Papa. El domingo 7 participarán en la Santa Misa presidida por León XIV en la Plaza Cibeles, a la que seguirá una procesión por las calles aledañas con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi.

También un nutrido grupo de la Universidad participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte'que se celebrará ese mismo domingo por la tarde en el Movistar Arena, que también será presidido por el Santo Padre.

La UCAM mantiene una estrecha relación de comunión y fidelidad a los Papas, desde san Juan Pablo II hasta el actual sucesor de Pedro. De hecho, la presidenta de la Universidad, María Dolores García Mascarell, ya tuvo el año pasado un encuentro en Roma con León XIV, a quien toda la comunidad universitaria se prepara para recibir en Madrid.

Popular Televisión va a realizar una amplia cobertura de la visita del Papa a Madrid.