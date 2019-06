El 21 de junio, fecha tope para proponer candidato a la Presidencia de la Comunidad

Publicado 31/05/2019 15:52:38 CET

MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El 21 de junio será la fecha tope para proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad. Una vez se constituya la mesa de la Asamblea el 11 de junio, el presidente o presidenta de la cámara regional, previa consulta a los partidos, tiene diez días, para proponer un candidato y convocar el debate de investidura.

Así lo ha explicado la presidenta de la Asamblea Regional en funciones, Rosa Peñalver, en una entrevista al programa MURyCÍA de Onda Regional, recogida por Europa Press.

Una vez se constituya la mesa de la Asamblea y tomen los diputados sus actas, los 45 parlamentarios votarán al candidato para ser presidente, necesitándose el voto favorable de 23 diputados (mayoría absoluta). De no obtenerse, se producirá una segunda votación, para la que servirá una mayoría simple, es decir, que un partido tenga más votos que otro.

A juicio de la presidenta en funciones de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, los grupos políticos deben llevar las negociaciones "muy afinadas". Si en la segunda votación no lo consiguen los grupos pueden intentar otra ronda, o proponer otro candidato, pero si en dos meses desde la primera votación no hay acuerdo se convocarían nuevas elecciones. "Ahora toca ser razonable, pensar en Región y no en personas", ha declarado.

Peñalver se despide del cargo tras una legislatura "intensa", donde se ha trabajado "muchísimo", en la que destaca la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Su último acto como presidenta de la Asamblea será el próximo 9 de junio, Día de la Región, y pide mucha pedadogía en esta nueva legislatura, en la que la inmensa mayoría de parlamentarios son caras nuevas. Solo repiten siete de los 45 diputados.

De momento, el día 11 de junio ante la mesa de edad de la Asamblea Regional toman posesión de su cargo los 45 diputados. Ese día se conformará la mesa de esta legislatura que ofrecerá alguna pista ya de cómo van esas negociaciones de gobierno, si ese día aún no se sabe.