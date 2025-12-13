Unos 400 profesionales de la educación participan hoy en la jornada de aulas abiertas inclusivas

El Director General De Atención A La Diversidad, Pedro Mondéjar, Inaugura La Jornada 'Aulas Abiertas Inclusivas'. - CARM

Cerca de 400 profesionales de la educación participan hoy, en el Teatro Villa de Molina de Segura, en la jornada 'Aulas abiertas inclusivas', destinada a compartir y visibilizar las prácticas que se desarrollan en los centros de la Región de Murcia.

El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, que inauguró la jornada, recordó que "este curso se han puesto en funcionamiento 11 nuevas aulas abiertas, que prestan servicio a cerca de 70 alumnos. Se trata de espacios donde se presta una atención personalizada y adaptada en la que cada estudiante recibe apoyos específicos según sus necesidades, al mismo tiempo que participa en la actividad ordinaria del centro educativo".

Este curso hay 180 aulas abiertas, con 1.100 alumnos atendidos, en centros de Murcia, Cartagena, Lorca, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, San Javier y Torre Pacheco. Las aulas abiertas favorecen que el alumnado forme parte del grupo, lo que reduce el riesgo de aislamiento y aumenta su confianza.

Además, compartir espacio enriquece al conjunto de todos los estudiantes, que aprenden a convivir con la diferencia. La jornada va dirigida al profesorado tutor y especialista de aulas abiertas, a docentes de aula ordinaria y al personal no docente que trabaja con este alumnado como fisioterapeutas y auxiliares técnicos educativos.

Durante la misma se abordará el tema de la inclusión educativa y social, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, la experiencia de los docentes del Centro de Educación Especial para niños con autismo 'Las Boqueras' (Murcia), estrategias basadas en el apoyo conductual positivo, la evolución, distribución y organización de las aulas abiertas en los centros de la Región, y las pautas y recursos para mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno escolar.

Los centros educativos CEIP Federico de Arce (Murcia), IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura), CC Los Olivos (Molina de Segura), CEIP Los Pinos (San Pedro del Pinatar), IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), CC Miralmonte (Cartagena), CEIP San Pablo (Abarán), CEIP El Garbanzal (La Unión), CEIP Florentino Bayona (Mula) y CEIP Sierra Espuña (Alhama de Murcia), mostrarán sus buenas prácticas.