Unos 4.000 alumnos participan en un programa educativo para potenciar la salud emocional y el bienestar escolar

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 4.000 estudiantes de tercero a quinto de Primaria de medio centenar de centros educativos de la Región participan en un programa para potenciar la salud emocional y el bienestar escolar. El programa educativo 'Creciendo en prevención: Salud emocional y éxito académico' potencia el bienestar emocional, el desarrollo de competencias sociales en la infancia y juventud y el éxito educativo, y enseña al alumnado sobre la toma de decisiones, la gestión del conflicto y la prevención de riesgos emocionales.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que "educar no es solo transmitir conocimientos, es enseñar a gestionar emociones, convivir y afrontar los retos del día a día con confianza y equilibrio. Este programa refuerza el compromiso del Gobierno regional con una educación más humana, cercana y centrada en las necesidades reales de los alumnos".

El programa, desarrollado por la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Fundación Elecnor, se puso en marcha en el curso 2023-2024 como una experiencia piloto en la que participaron de forma presencial 10 centros con 619 alumnos y otros 14 colegios en acciones 'on line'. Entre los próximos objetivos se encuentra la ampliación del número de centros a los que actualmente se dirige, para duplicar la cifra hasta alcanzar el centenar.

La iniciativa se desarrolla en tres fases, basadas en el aprendizaje innovador a través del juego y la experimentación. La primera fase consta de tres unidades didácticas con actividades que promueven el autoconocimiento, la toma de decisiones y la gestión del conflicto entre los estudiantes. La segunda incluye una aplicación innovadora, diseñada para motivar al alumnado a descubrir la importancia de la prevención de riesgos emocionales, que permite a los estudiantes detectar y fortalecer sus propias capacidades emocionales mediante dinámicas participativas y juegos interactivos.

Por su parte, la última fase contempla cuatro actividades adicionales que refuerzan los aprendizajes adquiridos en las fases previas. Marín recordó que el Gobierno regional cuenta con el Plan regional de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en educación, "que tiene como fin mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico del alumnado en todos los centros educativos de la Región. Para ello cuenta con 40 medidas y una inversión de tres millones de euros".

La Fundación Elecnor es una organización sin ánimo de lucro vinculada al Grupo Elecnor que impulsa el bienestar social y el desarrollo sostenible mediante proyectos de carácter educativo, social y medioambiental. Para ello promueve iniciativas que favorecen la integración social y el desarrollo integral de las personas.