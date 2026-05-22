La 64º FMY, que comienza el martes, incide en las tendencias con una serie de conferencias con ponentes de primer nivel

Archivo - El arquitecto Paolo Mauri dando una masterclass en la pasada edición de la FMY - RAFA MOLINA FOTOGRAFIA/FMY - Archivo

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La programación oficial de la 64 edición de la Feria del Mueble Yecla (FMY), que ya puede consultarse en su web, incidirá especialmente en uno de los ejes principales del certamen, las tendencias. Para ello, junto a la Jornada Internacional Contract que organiza el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), se han programado una serie de conferencias y microponencias con profesionales de primer nivel.

El primer día del certamen, el 26 de mayo (de 10.30 a 13.15 horas), La 'Jornada Internacional Contract-III Encuentro Internacional Contract: Mercados estratégicos de proximidad y factores de competitividad', compartirá conocimientos, experiencias y nuevas prácticas, generando oportunidades de colaboración entre empresas y profesionales del canal contract.

La jornada, para la que es necesario inscribirse, se orienta especialmente a los mercados estratégicos de proximidad, entendidos tanto como destinos finales como plataformas de acceso o complementariedad hacia terceros mercados.

En esta ocasión, y con David Cámara como curador (director de Unex y comisario del Plan Contract Región de Murcia), los ponentes confirmados son: Solange Cardoso (Atelier Nini Andrade Silva), Diego Calderón (DF_DC Architects), Beatriz Rubio (Studio Azul), Txell Manresa (Mipmarí), Yassine Saffar (KYYO Architecture), Nuno Borda (Goddard Littlefair), Silvia Martín (HBA Madrid) y Mario Sánchez (KHAMA Hotel).

DIGITALIZACIÓN, IA, DISEÑO, INNOVACIÓN Y VENTAS

Junto a esa Jornada Internacional, el programa se completará con conferencias, ponencias y microponencias que abordan ámbitos clave para el sector como la digitalización, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a los procesos productivos, la innovación, las claves para generar confianza en la relación con el cliente o las ventas 3.0.

En 'La actitud como forma de generar confianza. Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario' (27 de mayo, 12.45 horas) el reconocido consultor, conferenciante y empresario español Emilio Duró hablará de la importancia de la ilusión, la felicidad y la mentalidad positiva a la hora de encarar los procesos empresariales.

Por su parte, Pau Guardiola, uno de los mayores especialistas en tecnologías emergentes, hablará de 'El salto a la tercera dimensión: IA generativa para la industria del mueble' (27 de mayo, 12.00 horas), una sesión con flujos prácticos, casos reales y demo en directo para aprender todo lo que la IA generativa permite hacer: convertir cualquier pieza en un modelo 3D desde un texto, una foto o un escaneo y mostrarlo en web, AR o Vision Pro.

Repite en esta edición Paolo Mauri, uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo en el sector del contract, con la ponencia 'Industrialización de los procesos y del diseño de los hoteles' (28 de mayo, 13.00 horas), en la que ofrecerá las nuevas metodologías y procesos de trabajo en los proyectos de interiorismo y equipamiento hotelero.

En 'La Venta 3.0: Seis pasos para convertir tu tienda en una empresa puntera' (29 mayo, 12.00 horas), David M. Calduch no viene a explicar qué es la IA, sino que mostrará, en directo y con herramientas reales, cómo una tienda de muebles puede personalizar cada visita, generar presupuestos en segundos y hacer que el cliente vea su propio salón transformado antes de tomar la decisión.

En el ámbito tecnológico, Wingstowin Solutions ofrecerá la microponencia 'APP'S profesionales nativas para soluciones empresariales multidispositivo' (27 de mayo, 11.30 horas), sobre la importancia de implementar en las empresas aplicaciones móviles a medida (APP's), con o sin vinculación al ERP.

Y Goala Marketing hablará sobre 'SEO y SEM: Claves para hacer crecer tu web y atraer más clientes' (28 de mayo, 11.30 horas). El programa también acoge la conferencia 'KIBUC, modelo de éxito en un entorno como el actual' (28 de mayo, 12.15 horas), una marca fundada en 1993 y que se ha convertido en referente en el sector del mueble nacional. El ponente, Manel Cantarino, es director comercial y de expansión de KIBUC y acumula una experiencia profesional de 30 años dedicados al sector del hábitat

La última de las ponencias correrá a cargo de José Francisco Puche, presidente del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM), y abordará 'El uso de la IA para detectar problemas de durabilidad en un diseño' (29 mayo, 12.30 horas). Todas las ponencias anteriormente mencionadas tendrán lugar en el Espacio Ocio/Negocio de la FMY y son, previa inscripción, de acceso gratuito.