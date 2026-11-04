El 90% de los alumnos de los másteres de turismo de la UCAM son extranjeros - UCAM

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los estudiantes de los másteres de turismo que imparte la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) son extranjeros, según ha señalado la vicedecana del Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas y directora de estos programas, Ginesa Martínez del Vas.

La institución ha recibido este miércoles a los alumnos que cursarán durante el curso 2026/2027 sus programas de postgrado en esta área, entre ellos estudiantes procedentes de Filipinas, Estados Unidos e Italia.

La oferta incluye el 'Master's Degree in Innovation and Tourism Marketing' y el 'Master's Degree in Hospitality Management', ambos con modalidades online en español y presencial en inglés, así como el nuevo 'Master's Degree in Development, Management and Sustainable Tourism Policy', que se imparte presencialmente en inglés, según ha informado la UCAM.

Martínez del Vas ha señalado que el 90% de los alumnos de estos másteres proceden de otros países y ha indicado que la UCAM cuenta este curso con estudiantes de 135 nacionalidades, que representan el 21% de su alumnado.

"El sector turístico demanda profesionales cualificados; necesita todo este joven talento que está apostando por esta área tan importante a nivel mundial", ha afirmado la directora de los programas.