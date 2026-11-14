Abascal (Vox): "El líder de la mafia lo tiene cada vez más difícil, pero tiene otras herramientas"

La intervención de Santiago Abascal, en un pabellón Príncipe de Asturias al que, según la formación política han asistido más de 4.500 personas, 1.000 de ellas en el exterior del recinto - DIMA/EUROPAPRESS

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato por esta formación a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha señalado este sábado en Murcia que el 29 de noviembre los españoles tienen "una elección muy esencial o España o la mafia".

La intervención de Santiago Abascal, en un pabellón Príncipe de Asturias al que, según la formación política han asistido más de 4.500 personas, 1.000 de ellas en el exterior del recinto, ha estado precedida de las de Joaquín Robles, que encabeza la lista Senado, y la de José Manuel Pancorbo, que lidera la candidatura al Congreso de los Diputados.

Abascal ha insistido en devolver la esperanza, no sólo a los jóvenes, sino también a los mayores, "que están preocupados por sus hijos y sus nietos, que mueren esperando una intervención quirúrgica o los que son robados en los parques de sus barrios, y las mujeres "las principales estafadas por este gobierno", por eso "vamos a acabar con esas leyes injustas".

Un mensaje que ha repetido para los autónomos y las pymes, que levantan la persiana "sin esperanza" y que no saben cómo defenderse de la Administración o como llegar a fin de mes; así como para los trabajadores del campo, "muy especialmente aquí, en la Región de Murcia", a lo que ha apostillado que "el agua es de todos".

"SÁNCHEZ HA DESTRUIDO TODO LO PÚBLICO"

Abascal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "destruir" todo lo público durante su mandado, deteriorando los servicios públicos, la red ferroviaria o el sistema educativo.

"La corrupción y el fanatismo verde arruinan y también matan", ha dicho en relación a los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Los Yébebes (Toledo), para añadir que "frente a esta mafia solo hay dos opciones" el cambio profundo que propone Vox, que ha resumido en la prioridad nacional, o el "cambio pequeño, un recambio", que ha personificado en el PP.

El líder de Vox ha reclamado "recuperar la libertad de los ceutíes" frente a un Marruecos que pone los buques enfrente y pide su adhesión, mientras Pedro Sánchez "no dice nada, porque está vendido y es el candidato marroquí a las Elecciones Generales".

En materia de desregularización, Abascal ha pedido eliminar las normativas ideológicas que "asfixian" al campo, la industria o el comercio, así como recuperar las "ayudas sociales" para los españoles "discriminados en su propia patria".

También ha tenido palabras para el PP y el líder de la oposición, y se ha preguntado si los 'populares' "están comprometidos con la reforma profunda que necesita España o tienen la tentación de pactar con los restos".

"OS PIDO QUE NO OS CONFIÉIS"

En este punto, ha remarcado que "el líder de la mafia -en referencia a Pedro Sánchez- lo tiene cada vez más difícil, pero tiene otras herramientas como la 'Ley de Nietos', con la que ha regalado el derecho a voto a quien no lo merece".

"No sabemos que violencias tienen preparadas, por eso os pido que no os confiéis, porque esto no está hecho", por ello ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que "esté más concentrado" en vez "de hablar de ministerios".

Finalmente, ha pedido a los afiliados y simpatizantes que en sus hogares y sus trabajos "hagan llegar el mensaje de Vox sin las distorsiones de nuestros enemigos". "Por favor, haced ese esfuerzo hasta el 29 de noviembre. Estoy convencido de que si hacemos eso, el amor a la patria vencerá".