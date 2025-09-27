Abierto el plazo para ayudas a la mejora de los polígonos industriales y parques empresariales de la Región

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques empresariales e industriales de la Región, dotada con 900.000 euros.

Esta convocatoria, que supone la quinta desde la puesta en marcha de las líneas de ayudas en diciembre del 2021, tiene como objeto la subvención de inversiones que impulsen la mejora funcional y/ o dotación de equipamientos para el desarrollo adecuado de actividades en los parques empresariales e industriales de la Región de Murcia.

Los beneficiarios de estas ayudas son las administraciones locales, empresas públicas o promotores privados que actúen en el ámbito de parques y/o polígonos promovidos y/o gestionados por ellos. Asimismo, se pueden beneficiar las Entidades Urbanísticas de Conservación y Mantenimiento (Eucym), así como las asociaciones de empresarios y las comunidades de propietarios de parques y/o polígonos, que, ante la inexistencia de Eucym, actúan total o parcialmente como entidades gestoras de estos.

En ese sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, recordó "la importancia del efecto incentivador de estas ayudas que, según los resultados de anteriores convocatorias, son capaces de movilizar inversiones que multiplican por dos cada euro de ayuda obtenida".

"El objetivo del Gobierno regional es claro, centrándose en revitalizar áreas industriales, atraer proyectos y retener talento, creando espacios sostenibles y preparados donde nuestra industria pueda crecer", añadió la titular de Empresa.

La subvención alcanza hasta el 50 por ciento de la inversión destinada a la rehabilitación de la urbanización dirigida a la mejora y/o adecuación en parques ya existentes o la destinada a la ejecución de nuevos equipamientos destinados a prestar servicios adicionales de valor añadido de uso común o compartido para las empresas del parque. El importe máximo de la subvención por beneficiario son 100.000 euros.

La intensidad de la subvención podrá alcanzar el 60 por ciento de la inversión si se trata de municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ayudas se conceden atendiendo como criterios de valoración la antigüedad del parque empresarial, el tipo de actuación, dónde se priorizan la pavimentación de viales, señalización e infraestructuras de servicios básicos, y la población del municipio.

Las anteriores convocatorias recibieron un total de 105 solicitudes, de las que resultaron beneficiadas 52, por un importe de 3,2 millones de euros. Con ellas se movilizaron inversiones en la mejora del suelo industrial regional por valor de 6,8 millones de euros. Las solicitudes pueden presentarse a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre, en la sede electrónica del Instituto de Fomento.