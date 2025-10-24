Abierto el plazo para que los hosteleros de Murcia soliciten la instalación de barras en Nochebuena y Nochevieja

Archivo - Varias personas tomando el aperitivo, a 31 de diciembre de 2024 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hosteleros del municipio de Murcia ya pueden solicitar la instalación de barras en la vía pública para los días de Nochebuena y Nochevieja 2025, tras la aprobación este viernes por parte de la Junta de Gobierno de las bases que regulan esta iniciativa.

El objetivo de esta medida es apoyar al sector de la hostelería local y ofrecer un servicio adecuado durante las celebraciones navideñas, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la accesibilidad y el buen uso de los espacios públicos.

Las bases reguladoras estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de Murcia y en la sede electrónica, donde los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 18 de noviembre, para casos excepcionales establecidos en estas bases se podrá hasta el día 30 de ese mismo mes.

Los establecimientos que opten por disponer de aseos en su interior, en lugar de instalarlos en el exterior, deberán permitir el acceso a los mismos sin consumo obligatorio.

El acuerdo municipal establece una serie de requisitos técnicos y de seguridad para la correcta instalación y funcionamiento de las barras, con el fin de preservar el orden, la limpieza y la convivencia durante estas fechas festivas.

Las autorizaciones permitirán la instalación de las barras el 24 y 31 de diciembre, en horario de 8.00 a 22.00 horas, incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje, que deberá realizarse en el mismo día para mantener la limpieza y el ornato de la vía pública. El año pasado se instalaron un total de 35 barras durante el periodo navideño.

Entre los principales requisitos destacan el garantizar una anchura mínima de 3,5 metros y una altura de 4,5 metros para permitir el paso de vehículos de emergencia; respetar las zonas de acceso a bocas de incendios y los itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida; así como mantener las zonas limpias y en perfecto estado tras el desmontaje de las barras.

Además, se podrá servir únicamente bebidas y alimentos listos para el consumo, preparados en establecimientos permanentes con las correspondientes autorizaciones sanitarias.

Se evaluarán todas las solicitudes recibidas antes del 18 de noviembre para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y minimizar el impacto en el entorno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con la hostelería local y con la celebración segura y ordenada de las fiestas navideñas en todo el municipio.