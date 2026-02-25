Abierto el plazo de presentación de propuestas para participar en La Noche de los Museos de Cartagena

La Noche de los Museos de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto el plazo de presentación de propuestas artísticas para participar en la XVIII edición de La Noche de los Museos de Cartagena, que se celebra el sábado 16 de mayo, así como para la elección de imagen que represente esta nueva edición.

El plazo de presentación para ambas convocatorias estará abierto hasta el próximo 16 de marzo, pudiendo los interesados presentar sus propuestas desde este miércoles 25 de febrero en la sede electrónica municipal a través de instancia general con certificado electrónico, según han informado desde el Consistorio.

La Junta de Gobierno Local, reunida el pasado 19 de febrero, aprobó un gasto de 30.000 euros para la selección de propuestas artísticas que se llevarán a cabo durante el evento.

Los proyectos podrán corresponder a cualquier modalidad creativa que pueda ser mostrada en los museos de la ciudad, así como en las plazas y calles, especificando si está indicado para un espacio exterior o interior, siendo el Comité Organizador del evento quien decida el emplazamiento definitivo una vez seleccionado.

El Comité Organizador, presidido por el concejal de Juventud, José Martínez, se encargará de la selección de trabajos y elegirá el número de proyectos que considere oportuno, evaluando la calidad artística, su adecuación al entorno urbano y su viabilidad, tanto material como económica.

En cuanto a la convocatoria para presentar ideas para la imagen que represente esta nueva edición, podrán ser trabajos de cualquier técnica artística, tanto fotografía, como pintura o cualquier otra disciplina de expresión gráfica y deberán ser inéditos. El Ayuntamiento dotará con un total de 1.200 euros al autor o autora de la obra seleccionada como imagen de la XVIII edición de la Noche de los Museos de Cartagena.

Los interesados podrán consultar las bases a través del tablón municipal, web de La Noche de los Museos o contactar con la organización del evento escribiendo al correo nochedelosmuseos@ayto-cartagena.es