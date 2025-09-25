El absentismo laboral crece hasta el 7,4% en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2025

MADRID/MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha situado en el segundo trimestre de este año como la sexta comunidad con mayor tasa de absentismo laboral, en concreto un 7,4%, cinco décimas más que en el mismo periodo del año anterior, según un estudio elaborado por Randstad Research.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se ha situado en el 6% en el segundo trimestre en la Región de Murcia, con un incremento interanual de tres décimas.

Además, el informe también analiza el volumen de horas "perdidas" por absentismo. En este sentido, Murcia ha registrado en el segundo trimestre una media de 22,48 horas no trabajadas por empleado, de las que 8,92 horas han sido por IT.

Estas cifras equivalen a casi tres días ausentes en todo el trimestre. En comparación, la media nacional fue de 21,81 horas no trabajadas, de las que 8,28 horas han sido por IT.

DATOS DEL ESTADO

En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó en el segundo trimestre de este año en el 7% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5%, dos décimas superior a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

Randstad ha indicado que los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.558.809 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.224.778 se encontraban de baja médica, es decir, algo más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre de 2025, un 21,4% del total de personas que no fueron a trabajar.

"El absentismo laboral se mantiene en niveles elevados y, por tanto, continúa siendo un problema grave para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lastrando asimismo su competitividad", según ha señalado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Entre los tres grandes sectores económicos, en el segundo trimestre de 2025, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,4% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 7%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,5%. En el caso del absentismo por IT, se ha situado en el 5,7% en la industria, el 5,5% en los servicios y el 4,6% en la construcción.

Por comunidades autónomas, justo después de Cantabria está Canarias entre las que presentan un mayor absentismo en el segundo trimestre de 2025, con el 8,8%. Tras estas dos comunidades, se sitúan País Vasco, Galicia (8,5%) y Asturias (8,1%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral. Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%) y Comunidad Valenciana (6,4%).

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo también ha sido Cantabria, con 1,6 puntos; después le sigue Andalucía, con siete décimas, hasta el 6,9%; y Galicia, Murcia y Navarra, todas ellas con un incremento de cinco décimas. Solo dos comunidades autónomas han registrado un descenso del absentismo: La Rioja, del 0,4%, y Extremadura, del 0,1%, hasta el 6,8%. Por su parte, Cataluña (7%) no ha registrado variación.