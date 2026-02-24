El absentismo laboral crece un 9,69% y supera los 614 millones de impacto económico en la Región de Murcia

Archivo - Un trabajador en unas obras - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en 2025 un total de 166.949 procesos de baja laboral por contingencias comunes, lo que supone un incremento del 9,69% respecto a 2024 y del 65,74% en comparación con 2018, y superó los 614 millones de euros de impacto económico.

Así se desprende del informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes (ITCC) en la Región de Murcia y en España, correspondiente al periodo 2018-2025, elaborado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat).

El documento apunta que el coste total de estos procesos alcanzó en 2025 los 614,24 millones de euros, cifra que incluye tanto el coste directo para las empresas, como las prestaciones económicas abonadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

De ese importe, 264,26 millones de euros corresponden al coste directo empresarial, mientras que 349,98 millones de euros son prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y las Mutuas. En conjunto, el coste total se ha incrementado un 9,06% respecto al año anterior y un 135,28% desde 2018.

En la Región de Murcia, la duración media de los procesos se situó en 61,38 días en 2025, "muy por encima" de la media nacional (44,14 días) y un 21,57% superior a la registrada en 2018.

El presidente de Croem, Miguel López Abad, ha subrayado que "el absentismo no es un problema nuevo, pero sí cada vez más grave y estructural. No estamos ante un problema del trabajador ni del empresario, sino ante un problema del sistema".

Para Croem, "la saturación del sistema sanitario, la falta de profesionales y el incremento de las listas de espera están alargando innecesariamente muchos procesos de incapacidad temporal".

"Necesitamos agilizar los procesos médicos y administrativos. Si un trabajador puede recuperarse antes, debemos facilitarlo Se trata de mejorar la eficiencia del sistema, reforzar la competitividad empresarial y garantizar la mejor atención sanitaria posible", ha añadido López Abad.

En este sentido, Croem ha defendido una mayor participación de las mutuas en la asistencia sanitaria de determinadas patologías, especialmente las traumatológicas, con el objetivo de reducir tiempos de recuperación y mejorar la gestión de la incapacidad temporal.