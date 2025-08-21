Aconsejan no beber agua del grifo en la zona de Nueva Condomina y urbanización La Ladera por aumento de trihalometanos

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Murcia ha recomendado a los residentes de la zona de Nueva Condomina y urbanización La Ladera no consumir agua del grifo tras detectar "puntualmente" un índice "algo más elevado de lo normal" en los niveles de trihalometanos, según informaron fuentes de la entidad en un comunicado.

La empresa trabaja para reducir este índice, si bien mientras dure la incidencia aconseja no consumir agua del grifo para beber, preparar alimentos o cocinar, tal como establece la normativa. El resto de usos si están permitidos.

EMUASA ha realizado un envío de SMS a los clientes de estas zonas y también lo ha publicado en sus redes sociales. Una vez sea restablecida la situación, informará por estos mismos canales.

La normativa de calidad del agua, RD 3/2023 establece que, en caso de superar el límite de los parámetros establecidos, se informe a la población, como medida de precaución, de que no consuma agua del grifo ni para beber ni para cocinar, hasta que se restablezca la normalidad.

"La continua supervisión del sistema de abastecimiento para el control de la calidad del agua en el municipio, con más de 222.000 analíticas anuales unido al riguroso control de la normativa sobre la calidad del agua, refuerza un sistema garantista del agua que consumimos, como es el caso, informando a la población cuando se detecta algún incumplimiento puntual", han señalado desde Aguas de Murcia.