Activada la fase de emergencia, en situación operativa 1, del Plan Inunmur en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Mensaje de alerta del Centro de Coordinación de Emergencias a la población de la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón pidiendo que se eviten los desplazamientos innecesarios y atravesar cauces o zonas inundadas. - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón por acumulados en una hora que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado. El aviso estará activo hasta las 11.59 horas de este jueves.

El Centro de Coordinación de Emergencias Regional ha enviado un mensaje de alerta a la población de la zona afectada pidiendo que se eviten los desplazamientos innecesarios y atravesar cauces o zonas inundadas.

Asimismo, con motivo de las inundaciones en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, la dirección del Plan decreta la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur).

Desde el inicio del aviso meteorológico y hasta las 10.45 horas, Emergencias ha gestionado un total de 73 incidentes relacionados con las precipitaciones, la mayoría de ellos en el término municipal de Cartagena.

Entre las incidencias atendidas se encuentran principalmente pequeñas inundaciones y personas atrapadas en sus vehículos. Hasta el momento no se tiene constancia de daños personales ni materiales de gravedad.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado en su red social 'X' que desde el Ejecutivo autonómico están "muy pendientes de la evolución".