Activado el plan PLATEMUR ante las altas temperaturas que se esperan este sábado en gran parte de la Región de Murcia

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha activado su Plan Territorial Platemur ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por las altas temperaturas que se esperan para este sábado, 16 de agosto.

En concreto, están previstas temperaturas de hasta 41º C en el Altiplano y la Vega del Segura, lo que coloca a estas comarcas con aviso de nivel naranja que estará activo desde las 13.00 a las 21.00 horas. También se espera que las temperaturas alcancen los 39º en el Noroeste y Guadalentín-Lorca-Águilas, lo que activa, en este caso, el aviso de nivel amarillo.