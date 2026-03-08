La actriz Eva Llorach recoge el primer premio 'Francisco Rabal de la Cultura'

FGala del centenario de Francisco Rabal. - CARM

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes celebró anoche la gala de conmemoración del centenario de Francisco Rabal, desarrollada en la Filmoteca Regional, a la que da nombre el intérprete aguileño, y en la que la titular de Cultura, Carmen Conesa, indicó que la Comunidad Autónoma refuerza el trabajo "de honrarle y de hacer llegar a las nuevas generaciones su carrera".

"Rendir homenaje a Francisco Rabal es algo que en la Región de Murcia nos nace de dentro, porque él siempre fue un defensor y embajador de nuestra tierra. Y por eso desde el Gobierno regional defendemos y promovemos su memoria", apostilló Carmen Conesa.

En el evento, presidido por la consejera de Cultura y el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, centenares de amigos y seguidores se reunieron para celebrar los cien años del nacimiento del artista, en un acto en el que se entregó el primer premio honorífico 'Francisco Rabal de la Cultura' a la actriz Eva Llorach.

Asimismo, se realizó un recorrido por la vida del intérprete a través de una selección de fotografías y de audios del archivo de la familia Rabal, que ha sido recuperado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

"Reivindiquemos la figura y la trayectoria de Paco Rabal. Recuperemos y preservemos su legado, ya sea con la proyección de sus películas en la Filmoteca, con la creación del premio o digitalizando el archivo con sus imágenes y sus grabaciones de audio", aseguró la consejera.

En el transcurso de la celebración también se proyectaron fragmentos de algunos de sus papeles más conocidos, y la actriz Victoria Abril, compañera de reparto de Francisco Rabal en las películas 'La hora bruja', de Jaime de Armiñán, o '¡Átame!', de Pedro Almodóvar, glosó la figura del intérprete aguileño.

La celebración también contó con la actuación de la cuadrilla de La Cuesta de Gos, la música que le gustaba a Paco Rabal, así como la proyección del documental 'Francisco por Paco', presentado por su director, Benito Rabal, hijo del actor.