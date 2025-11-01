La actriz María Galiano lleva este domingo a Calasparra el recital 'Yo voy soñando caminos'

CALASPARRA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La célebre actriz María Galiano, acompañada por el barítono Luis Santana, ofrecerá el recital poético 'Yo voy soñando caminos' este domingo, 2 de noviembre, a las 19.00 horas, en el auditorio municipal de Calasparra, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Antonio Machado, Jorge Manrique, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Amado Nervo, Lope de Vega, Mario Benedetti o León Felipe son algunos de los autores homenajeados por Galiana en este recital acompañada al piano por José Manuel Cuenca y alternando con la voz de Santana.

Las entradas están ya a la venta de manera presencial en la oficina de información general del Ayuntamiento de Calasparra y a través del portal online 'compralaentrada.com'.