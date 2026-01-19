El acusado de matar a su expareja y tirar su cuerpo a un pozo en Cieza en 2023 alega que iba borracho

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de matar a su expareja sentimental y tirar su cuerpo a un pozo en septiembre de 2023 en Cieza (Murcia) ha reconocido este lunes que agredió a la mujer "con una piedra pequeña" y ha afirmado que no recuerda nada más porque se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El procesado, ayudado de un intérprete y defendido por un abogado del turno de oficio, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y del letrado de la acusación particular en la primera sesión del juicio, que se celebra, con jurado popular, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según ha manifestado, él "nunca" pensó en matar a su expareja porque "la quería", pero perdió "la cabeza" al ver unas fotos y audios en el teléfono móvil de ella en los que la mujer, siempre según su relato, quedaba con otro hombre.

"Yo nunca le había pegado antes", ha dicho el varón, que en el momento de los hechos tenía impuesta la prohibición de aproximación a la víctima a menos de 300 metros porque esta lo denunció en 2019 por malos tratos cuando eran pareja sentimental.

El varón, en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2023, ha señalado que no recuerda si tiró el cuerpo de la mujer al pozo cuando aún estaba viva, y que tampoco es capaz de rememorar qué hizo tras matarla, ni cómo se desplazó desde Cieza a la cafetería de la estación de autobuses de Abarán, donde fue detenido.

Tampoco ha podido explicar cómo llegaron sus ropas manchadas de sangre al interior del pozo en el que fue hallado el cuerpo de la mujer, que en el momento de los hechos tenía 35 años y una hija.