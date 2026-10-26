Adjudicadas las obras de los centros de salud de Alhama de Murcia, Santomera y Yecla

El centro de salud de Alhama de Murcia - CARM

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha adjudicado las obras de ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética de los centros de salud de Alhama de Murcia, Santomera y Yecla Este 'Mariano Yago', que comenzarán a finales de año y supondrán una inversión total de más de 12.5 millones de euros.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó en mayo el gasto destinado estas actuaciones de mejora, que tienen un plazo de ejecución de tres años. Desde el punto de vista arquitectónico, los nuevos centros de salud responden a criterios de sostenibilidad y de mejora de la calidad energética.

Los tres proyectos forman parte de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026 y del Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 que está ejecutando la Consejería de Salud para favorecer la accesibilidad de la población a su centro sanitario y posibilitar la puesta en marcha de nuevas prestaciones sanitarias, más servicios y más capacidad diagnóstica por parte de los profesionales, según han informado desde el Ejecutivo regional.

ALHAMA DE MURCIA

La Comunidad sufragará con recursos propios las actuaciones en el centro de salud de Alhama de Murcia, donde se duplicará el espacio del actual, que contará con 17 consultas más, incluidas las del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). A ello se suma la incorporación de una sala de fisioterapia dotada de tres boxes. Los más de 3.800 metros cuadrados del nuevo edificio estarán distribuidos en un sótano y tres plantas y la planta baja albergará el SUAP.

Los trabajos, adjudicados en 4,5 millones, prevén una primera fase que incluye la demolición del edificio municipal anexo al centro de salud donde se albergan algunas consultas, y una segunda fase en la que se construirá el edificio de ampliación del centro, con tres plantas y sótano.

El actual centro de salud da cobertura a una población de 20.600 habitantes del municipio, lo que representa 16.520 tarjetas sanitarias de adultos y 3.396 tarjetas sanitarias de pediatría.

SANTOMERA

Por su parte, Santomera contará con un centro de salud renovado y con mayor superficie, que ampliará el número de consultas y ofrecerá nuevos servicios como fisioterapia, odontología y una unidad de atención a la mujer, con una obra adjudicada en 3,3 millones. El centro de salud incrementará su superficie desde los 1.817 metros cuadrados actuales hasta los 2.627.

En este caso, la Comunidad asume el 60 por ciento del gasto y el 40 por ciento restante se financia con fondos del Programa Región de Murcia Feder 2021-2027. La nueva infraestructura dará cobertura a una población de 17.112 habitantes: 14.682 tarjetas sanitarias de adultos y 2.430 tarjetas sanitarias de pediatría.

YECLA-ESTE

La ampliación y reforma integral del centro de salud Yecla-Este 'Mariano Yago', adjudicada en 4,7 millones, supondrá la construcción de un anexo longitudinal y dos módulos más de ampliación en el extremo de la zona de Pediatría y junto a la zona de Administración.

Posteriormente, se acometerá la remodelación del edificio antiguo. El resultado es una ampliación del espacio desde los 1.600 metros cuadrados actuales a más de 3.000, que permitirá reforzar consultas y mejorar la atención sanitaria con nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales. El centro de salud dará cobertura a una población de 20.074 habitantes: 17.363 tarjetas sanitarias de adultos y 2.711 tarjetas sanitarias de pediatría.