La Aemet activa avisos amarillos por viento y oleaje para este martes en el norte y litoral de la Región - AEMET

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes, 3 de marzo, un aviso de nivel amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros en el norte y la costa de la Región de Murcia.

En concreto, en el Altiplano y en el Campo de Cartagena y Mazarrón se prevén rachas máximas de 70 kilómetros por hora con vientos del noreste durante la mayor parte de la jornada.

Además, el litoral murciano registrará vientos de componente nordeste con una intensidad de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), lo que provocará un empeoramiento del estado del mar con olas que podrían alcanzar alturas de entre 2 y 3 metros.